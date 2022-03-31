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【大叔的愛】本地影視業前景　專訪《大叔的愛》監製盧思麟剖析行業兩大趨勢

商業 18:00 2022/03/31

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本地近年新增了娛樂平台，觀眾對不同創作的選擇愈來愈多。電視劇監製盧思麟（Tommy）接受本報專訪時直言：「行業有競爭才有進步。」但能否抓緊現時機遇，以及如何面對香港市場較小的挑戰，最重要是思考作品面向的市場。

盧思麟大學修讀英文新聞系，畢業時市況不好，誤打誤撞擔任娛樂新聞記者，自此加入娛樂圈，也因此讓他遇到更多機遇。

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適逢2018年本地有新電視台開台，計劃製作並拍攝自家劇集。他很感興趣且認為：「香港在形形式式的關係中，有一種枯燥乏味，人們每日的狀態也不是很開心，所以香港很需要喜劇，好像一個避風港。」

雙方一拍即合，對方管理層得悉他的建議，更主動提出購買海外劇集版權，便誕生了港版《大叔的愛》，也成為近來本地少數的大熱電視劇集。

電視劇監製盧思麟（Tommy）近來計劃多個項目。（受訪者提供）

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串流平台改變市場格局  
香港人在全球化下，不只觀看本地劇集。Tommy談及影視行業的變化和趨勢時，指出行業現時很受串流平台影響，皆因這平台打破了很多規則。並舉例，過去看電影時，不會在一個平台隨時播放，或想不看便播放另一套。

串流平台改變觀眾的收看習慣下，他認為：「觀眾對劇集或電影的要求，會愈來愈高。」而本地的影視創作，將向兩個方向發展：
1.本地化作品，製作組有一個很強的創作班底，自行組織拍攝一些本地人喜歡看的作品。

2.全球化作品，並舉例《魷魚遊戲》便以全球任何人觀看時，也可以投入這世界為主。

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香港市場小細　借力外地合拍成趨勢
然而，Tommy認為：「香港市場始終較小，有較多局限。」而作為業內較資深的從業員，希望能夠愈做愈廣。不過，要本地影視行業發展更好，需要更多機會。他續指，有一些作品需要CG，但這成本和技術要求也很高。這些時候便需要借助串流平台，或其他更大型的製作公司拍攝。

他又稱，這時候本港製作團隊可以與外地拍攝合拍片。除了與中國內地合作，還可以與台灣、新加坡等地合作，拍攝一些本地味道不太濃的作品。他更為自己定立一個大目標，希望有一套作品能夠衝出香港，讓全球更多人觀看港人拍攝的影視作品。

記者：馬意文

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