【新冠疫苗】拜登打第4針 籲國會通過額外防疫撥款

美國食品及藥物管理局（FDA）周二（29日）宣布，批准50歲或以上人士接種第2針加強劑疫苗。美國總統拜登周三（30日）公開打第4針，並表示民眾生活不會再受新冠疫情所限。他又呼籲國會盡快通過225億美元（1,755億港元）額外撥款，否則可能無法在秋季為民眾提供疫苗。

美FDA批准打第4針 針對50歲或以上人士 【下一頁】

現年78歲的拜登（Joe Biden）於去年9月接種第3針新冠疫苗，屬3,400萬合資格打第4針人士之一。拜登周三在白官南法院禮堂，直播接種第4針，表示美國在過去一年為民眾接種新冠疫苗、進行檢測等多項防疫措施有成效，美國已步入新階段。雖然新冠疫情仍未結束，但民眾生活已不受病毒所限。

部分人接種後聽力受損 世衛宣布調查 【下一頁】

此外，拜登亦呼籲國會盡快通過225億美元（1,755億港元）額外撥款，否則可能無法在秋季為民眾提供疫苗。他警告若沒有足夠抗疫資金，將會在5月前完全消耗物資，敦促國會不要因兩黨鬥爭而耽誤醫學。

拜登同時宣布當局已建立一站式官方網站COVID.gov，民眾可在此獲取疫苗資訊、治療及社區感染個案等。

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責任編輯：郭麗明