【人工智能】Google運用AI機器學習模型　更準確了解及協助用戶脫危

▲ 為優化檢測個人危機搜索，Google正安排最新的AI機器學習模型MUM，整合到其搜索引擎之中。（法新社）

Google每天都會處理關於自殺、性侵犯和家庭虐待等主題的個人危機搜索，從而向有需要人士提供協助。為優化檢測個人危機搜索，Google正安排最新的AI機器學習模型MUM，整合到其搜索引擎之中。

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Google去年在其IO會議上首次公布MUM，並表示將會把它用來增強搜索功能，並試圖回答與原始搜索有關的問題。

有助理解更長、更複雜的查詢

Google健康和訊息質量產品經理Anne Merritt表示，MUM能夠發現遇上個人危機或困難的搜索查詢，這些是早期搜索工具無法做到的。她舉例說：「MUM能夠幫助我們理解更長或更複雜的搜索查詢，例如當有人搜索『當我說我不愛他時，他為甚麽攻擊我？』之類，對人類理解來說明顯是關於家庭暴力，但如果沒有先進的AI配合，我們的系統就很難理解該句子的意思。」

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MUM也可以對一些查詢例子，包括「完成自殺的最常見方式」和「自殺熱點」之類作出反應。當Google檢測到這種個人危機搜索時，它就會即時用一個訊息框來回應，告訴用戶「可以提供幫助」，並附帶如撒瑪利亞防止自殺會等心理健康慈善機構的網站連結或電話號碼。

不過，有AI專家就作出警告，認為Google愈來愈多使用機器學習語言模型或會帶來新的問題，例如在搜索結果中引入偏見和錯誤訊息。另外，AI系統也是不透明的，對於它們如何得出某些結論，這跟工程師有限的洞察力相關。

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責任編輯：陳卓賢