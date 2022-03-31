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【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）

環球社會熱點 13:44 2022/03/31

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俄羅斯入侵烏克蘭已逾1個月時間，外界初期預料的閃電戰並未發生。英國政府情報機關表示，部分身處烏克蘭的俄羅斯士兵拒絕執行命令，破壞俄軍設備，更意外擊落己方飛機。英國情報機關指，俄羅斯總統及普京嚴重誤判俄羅斯軍隊作戰能力，同時低估烏克蘭民眾的抵抗能力。美國媒體引述消息官員報道指，美國亦作出類似評估。

（第二版更新美國情報評估）

澤連斯基指俄軍非撤兵 料轉攻頓巴斯 【下一頁】

英國政府通信總部（GCHQ）主任弗萊明（Jeremy Fleming）周三（30日）表示，普京（Vladimir Putin）嚴重誤判俄羅斯部隊作戰能力，同時低估烏克蘭民眾抵抗力度及西方國家合力制裁的決心。弗萊明在講話中直言，普京嚴重誤判局勢，相信其顧問不敢告知真相。

弗萊明引述最新情報表示，有證據顯示俄軍士氣低落，裝備簡陋。他指部分俄軍拒絕執行命令，破壞己方的裝備，甚至不小心擊落俄軍戰機。《路透社》引述3位美國消息官員報道，美國評估俄羅斯部分精確導引導彈（precision-guided missiles）失敗率高達6成。

拜登再向烏克蘭 提供39億援助 【下一頁】

美國媒體亦引述匿名政府消息官員報道，美國情報部門認為普京並不知道俄軍兵力損失情況。該官員指，普京顧問向他淡化了西方制裁對俄羅斯經濟的影響，令普京對俄羅斯市場作出不切實際的樂觀評估。

但該美國消息官員同時指，普京現時或已意識到自己被誤導，令他和高級軍事官員之間關係緊張。美國國防部發言人柯比（John Kirby）亦表示，國防部同意相關情報評估。

俄羅斯國防部反駁指，其武裝部隊十分專業，在烏克蘭履行職責並取得相當大成功。俄羅斯指西方國家散布有關烏克蘭軍事行動的謊言，只是試圖打擊俄羅斯，但未有回應普京被誤導的報道。

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責任編輯：李俊儀

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