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【連花清瘟膠囊】華潤堂今日中午12時　向年滿65歲長者免費派逾萬盒連花清瘟膠囊（附分店連結）

Hot Talk 11:11 2022/03/31

分享：

華潤醫藥 （03320） 旗下華潤堂公布，將於今日（3月31日）中午12時　在全線分店舉行「華潤堂接力中成藥抗疫，連花清瘟贈長者」活動，向年滿65歲或以上長者免費派發逾萬盒連花清瘟膠囊，價值港幣逾50萬元。每位長者只須於港九新界18區逾60間華潤堂分店，出示長者咭或香港身份證，即可免費獲贈連花清瘟膠囊一盒。數量有限，派完即止。

「華潤堂接力中成藥抗疫，連花清瘟贈長者」活動詳情
日期：3月31日（星期四）
時間：中午12時
詳情：為年滿65歲或以上長者免費送贈連花清瘟膠囊（24粒裝），總值超過1萬盒
領取方法：年滿65歲或以上長者於全港逾60間華潤堂分店，出示長者咭或香港身份證，即可免費獲贈連花清瘟膠囊一盒。數量有限，派完即止。

華潤堂香港分店地址可【按此

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