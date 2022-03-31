【WhatsApp更新】WhatsApp將優化語音功能　Android機也可播兩倍速語音訊息

▲ Meta表示，這些功能都是非常重要的更新，特別是暫停和恢復錄音播放的選項，這對較長的語音訊息來說是一個很大的幫助。（Whastapp官網截圖）

每天都有70億條訊息在全球 iPhone、Android及其他設備之間發送，當中使用語音訊息的人更日益增加。Meta有見及此，表示將在未來數周對WhatsApp語音功能進行大更新，優化語音互動的體驗，包括允許以2倍速度播放錄音。

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WhatsApp將在未來數周進行重大更新，包括推出一系列新的語音功能：

（1）聊天外重播（Out of Chat Playback）：允許在聊天介面外收聽語音訊息，讓用戶可收聽的同時進行其他工作，例如閱讀和回覆其他訊息。

（2）暫停/恢復錄音（Pause/Resume Recording）：在錄制語音訊息時，用戶可暫停錄製，並在準備好時繼續錄製，以防錄音期間被打斷、或需要時間重整內容的情況。

（3）波形可視化（Waveform Visualization）：顯示語音訊息中的聲音視覺表現，有助追蹤錄音記錄。

（4）草稿預覽（Draft Preview）：在發送前收聽剛錄製的語音訊息。

（5）回憶重播（Remember Playback）：如果在收聽語音訊息時暫停，用戶可返回之前離開的位置繼續收聽。

（6）快速播放轉發訊息（Fast Playback on Forwarded Messages）：可以1.5倍或2倍的速度播放，以便在普通和轉發訊息上更快地收聽訊息。

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事實上，是次更新的部分功能，例如暫停錄音和快速播放，已在去年10月率先登陸iOS測試。Meta表示，這些功能都是非常重要的更新，特別是暫停和恢復錄音播放的選項，這對較長的語音訊息來說是一個很大的幫助。

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責任編輯：陳卓賢