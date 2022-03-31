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【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與

股市 11:07 2022/03/31

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【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與

由前任港交所 （00388） 行政總裁李小加創辦的滴灌通完成7000萬美元B輪融資，並自成立以來的融資總金額達到1.2億美元。

滴灌通表示，此輪融資獲得超額認購，當中紅杉中國繼A輪融資後再次投資。參與本輪融資的新投資者包括農銀國際、鄭志剛、盈信泰資本、莊士資本、Dara Holdings、李嘉誠旗下的維港投資、凱思博橋美基金、聯想創投、Vectr Fintech等機構。

滴灌通已在國內投資超過100家小微門店，行業涉及零售、餐飲、服務、文體四大領域，門店覆蓋十五個子行業，地域分佈於中國大江南北，落地超過10個省市。2022年初，滴灌通中國基金正式成立，並開始引入全球專業投資者，共同參與中國小微經濟這個全新的藍海市場。

目前，滴灌通團隊規模已增至將近100人，並在中國大陸建立隊伍，加強平台的業務拓展、門店落地、投資部署和技術實現能力，同時在香港設有服務國際投資者的資本市場團隊。

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編輯：姚卓然

Fintech 鄭志剛 李嘉誠 中國 李小加

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