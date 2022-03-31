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【AAPL】蘋果正研發自家支付系統的處理技術及基建設施　以減低對目前使用的金融系統的倚賴

股市 10:59 2022/03/31

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【AAPL】蘋果正研發自家支付系統的處理技術及基建設施　以減低對目前使用的金融系統的倚賴

外電報道，蘋果公司Apple（美：AAPL）正研發自家支付系統的處理技術及基建設施，包括貸款風險評估、欺詐分析、信貸紀錄檢查及處理爭議等，以及開發用於計算利息、回報、批准交易、報告數據、提高信貸上限等功能。計劃的一部分名叫「Breakout」，以減低對目前使用的金融系統的倚賴。

美司法部批准蘋果等反壟斷法案【下一頁】

現時蘋果與高盛及CoreCard合作開發Apple Card，與Green Dot合作開發Apple Cash，並與Citizens銀行開發iPhone升級計劃，但蘋果在金融服務方面的研發，是針對未來產品，而非現有產品。

目前蘋果已有Apple Pay及Apple Card，並正研發硬件訂閱服務，以及在Apple Pay提供「先購買，後付款」的選項。

「先購買，後付款」的選項在蘋果內部名為「Apple Pay Later」，預期會是蘋果新系統的第一個產品。

相關文章：【美股焦點】蘋果挑戰12連升　美銀稱iPhone需求仍然強勁

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美股 金融服務 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Card Apple Pay Apple iPhone

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