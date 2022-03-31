【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄軍非撤兵 料轉攻頓巴斯

烏克蘭與俄羅斯戰爭持續，俄軍聲稱削減軍事行動。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍離開首都基輔及北部並非撤兵，而是烏克蘭頑強抵抗的成果。澤連斯基更指出，俄軍準備加強攻擊烏東頓巴斯地區，揚言烏克蘭已經準備應對。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（31日）在視像演講中表示，俄軍在基輔及切爾尼戈夫（Chernihiv）後撤行動並非真正撤兵，而是烏克蘭方防守成功的成果。

俄羅斯軍方周二（29日）在俄烏代表團會面後表示，決定大幅減少於基輔及切爾尼戈夫的軍事行動。但基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，當地市郊地區周三（30日）仍多次被俄軍轟炸。

澤連斯基更指有情報顯示，俄軍加強對頓巴斯地區（Donbass）部署，預計將發動新攻勢，但他表明烏克蘭已準備好應對。俄羅斯早前表示已完成首階段軍事任務，將目標轉為解放頓巴斯地區。

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責任編輯：吳漢培