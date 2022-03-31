  • 25°C
香港時間 : 2022331日 (四) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄軍非撤兵 料轉攻頓巴斯

環球政治 10:57 2022/03/31

分享：

烏克蘭與俄羅斯戰爭持續，俄軍聲稱削減軍事行動。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍離開首都基輔及北部並非撤兵，而是烏克蘭頑強抵抗的成果。澤連斯基更指出，俄軍準備加強攻擊烏東頓巴斯地區，揚言烏克蘭已經準備應對。

【烏克蘭戰爭】影響 聯合國：全球1.25億人恐缺糧  【下一頁】

【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（31日）在視像演講中表示，俄軍在基輔及切爾尼戈夫（Chernihiv）後撤行動並非真正撤兵，而是烏克蘭方防守成功的成果。

俄羅斯軍方周二（29日）在俄烏代表團會面後表示，決定大幅減少於基輔及切爾尼戈夫的軍事行動。但基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，當地市郊地區周三（30日）仍多次被俄軍轟炸。

澤連斯基更指有情報顯示，俄軍加強對頓巴斯地區（Donbass）部署，預計將發動新攻勢，但他表明烏克蘭已準備好應對。俄羅斯早前表示已完成首階段軍事任務，將目標轉為解放頓巴斯地區。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄烏和談料周五恢復 普京被指誤判情勢（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】俄烏和談料周五恢復 普京被指誤判情勢（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口（第二版）
2022/03/30
【烏克蘭戰爭】波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口（第二版）
【烏克蘭戰爭】拜登普京或進行會談？白宮開綠燈
2022/03/30
【烏克蘭戰爭】拜登普京或進行會談？白宮開綠燈
【烏克蘭戰爭】烏促簽安全保證條約 保證國可軍事援助
2022/03/30
【烏克蘭戰爭】烏促簽安全保證條約 保證國可軍事援助
歐盟4國驅逐43名俄外交官 俄反制波羅的海3國
2022/03/30
歐盟4國驅逐43名俄外交官 俄反制波羅的海3國

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄烏和談料周五恢復 普京被指誤判情勢（不斷更新）
今日 11:24
【烏克蘭戰爭】俄烏和談料周五恢復 普京被指誤判情勢（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口（第二版）
18:07 2022/03/30
【烏克蘭戰爭】波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口（第二版）
【烏克蘭戰爭】拜登普京或進行會談？白宮開綠燈
15:46 2022/03/30
【烏克蘭戰爭】拜登普京或進行會談？白宮開綠燈
軍事 澤連斯基 烏克蘭 頓巴斯 基輔 戰爭 俄羅斯

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】拜登再向烏克蘭 提供39億援助

下一篇文章

女粉絲跟蹤Tim Cook求愛勒索39億 被禁接近對方3年

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄烏和談料周五恢復 普京被指誤判情勢（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄烏和談料周五恢復 普京被指誤判情勢（不斷更新）
特朗普叫俄羅斯總統普京做一件事 為狙擊拜登
特朗普叫俄羅斯總統普京做一件事 為狙擊拜登
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應
【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款