【烏克蘭戰爭】拜登再向烏克蘭 提供39億援助

美國總統拜登周三（30日）與烏克蘭總統澤連斯基通電話。澤連斯基在通話期間向拜登通報俄烏兩國的和談情況，而拜登也表示美國政府會再向烏克蘭提供5億美元（約39億港元）的資金援助。

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拜登（Joe Biden）與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話近1小時，白宮表示兩名領袖在通話期間談到美國在軍事、經濟及人道主義等方面對烏克蘭的援助。

白宮表示拜登已向澤連斯基表明，美國將會向烏克蘭政府提供5億美元的直接預算援助，也審核了上周宣布的額外制裁及人道主義援助。而澤連斯基也向拜登通報烏克蘭與俄羅斯談判的情況。

白宮指兩人討論了美國如何能滿足烏克蘭的主要安全援助請求，而武器對俄烏戰爭產生的關鍵影響，以及美國與盟國會繼續努力協助烏軍保衛國家。

自俄烏開戰以來，美國已向烏克蘭提供總共10億美元（約78億港元）的軍事援助，也向烏克蘭提供反坦克及防空防禦系統、小型武器等軍備來抵禦俄軍。

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拜登上周更在訪問歐洲期間宣布，美國將額外提供10億美元的人道主義援助，支援過去一個多月以來逃離烏克蘭的數百萬難民。

澤連斯基已要求西方國家提供更多支援，美媒指白宮的聲明反映拜登政府可能會在未來幾日向烏克蘭提供更多防禦系統。

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責任編輯：鄭錦玲