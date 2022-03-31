▲ 【業績｜SaaS】浪潮逆市大升2成 去年扭虧為盈賺逾6000萬元、收入升5成

浪潮 （00596） 去年扭虧為盈賺約6,476.9萬元，營業額增長約53.2%至約39.2億元，不派息。浪潮股價今逆市大升2成，報3.4元，至10時19分，成交額達1673萬元。

期內，浪潮雲服務營業額按年增長約79.1%至約9.06億元。管理軟件營業額按年增長約38.5%至約22.4億元。物聯網解決方案營業額按年增長約77.5%至7.68億元。

整體毛利率為31.7%，按年增長2.4%，毛利率增加的主要原因為儘管市場競爭仍然激烈，但管理軟件業務迅速復蘇，毛利率相對提高。研發費用為4.6億元， 較去年增加44.2%。

展望今年，集團計劃進一步加大研發投入，打造品質過硬的雲ERP產品，為各類企業提供全面數字化解決方案和數字化轉型服務。同時繼續加強SaaS產品運營和數字化營銷，提升雲業務收入佔比。

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編輯:姚卓然