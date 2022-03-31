【業績｜內房股】萬科去年少賺45.7%　派末期息0.97元人幣　郁亮就業績不好致歉

▲ 萬科去年少賺45.7% 派末期息0.97元人幣

萬科 （02202） 去年純利按年下降45.7%至225.2億元（人民幣，下同），主因毛利率下降，整體毛利率跌7.4個百分點至21.8%，扣除營業稅金及附加後的整體毛利率為17.2%，同時投資收益下降69億元，以及去年下半年以來市場出現明顯下行，公司對部分項目、個別股權投資等進行減值，合計減少純利約26億元。萬科擬派末期息0.97元，按年跌22.4%。

萬科現升2.1%，報18.3港元。

今年工作任務是「止跌企穩，穩中提升」

董事局主席郁亮表示，2021年萬科業績表現不好，讓股東失望，向52萬名萬科股東道歉，並指出「在萬科38年發展史上，並不總是一帆風順的，1995年、2008年、2021年出現了三次利潤下滑，每次下滑都暴露出我們在過去發展中累積的短板問題。當外部環境出現挑戰時，短板問題就會以淨利潤下滑的方式給我們敲響警鐘，這都是對我們的警醒。」

他指，萬科過去採取充分授權、分布式，在行業增長時可迅速抓住市場機會，但隨競爭越來越激烈，大型複雜項目更多，就會出現參差不齊及離散度大的問題，部份項目不及預期。而且，多賽道同時探索所做付出的成本比預想更大，對過去業績產生影響，過去可由開發業務承擔成本，但市場環境變化後，這些「學費」對業績的影響就顯露來，例如長租公寓業務。

郁亮指，希望去年的下降可以換來今年的增長。

郁亮指，今年工作任務是「止跌企穩，穩中提升」，從政策層面，中央明確了促進房地產良性循環及健康發展的方針，有關部門及各級政府也在制定政策穩定市場，行業將回歸理性，行業收益水平終會向社會平均水平回歸。從行業來看，房地產是規模10萬億的巨大市場，相信會是「常做常有、常做常新」。

從內部來看，萬科對開發業務進行集中管理及統籌管理，改變了離散的問題，提高整體回報水平，並投高了投資要求，對投資集中管控，包括操盤團隊及項目盈利水平及投後管理等。目前萬科在建面積1億平方米，擬開發面積起超過4500萬平方米，儲備可支持2至3年發展需要，他補充指，萬科不缺地，但也不會停止買地。

截至去年底，萬科已售未結合同金額累計逾7100億元，為2021年結算收入的1.6倍，相關金額將轉化為結算收入。

萬科總裁祝九勝表示，預期未來公司開發毛利率可維持在20%左右的水平，主因公司有7100億已售未結轉、投資機制發生變化，並且集團成立了開發經營本部，有助提升經營質量。

另外，萬科指，已取消了集團合伙人層級制度。

去年營收按年升8%

期內，營業收入4,528億元，按年升8%，房地產開發業務實現銷售額為6277.8億元，結算收入為4022.7億元；商業收入為76.2億元，印力集團管理的商業項目營業收入52.3億元，整體出租率95.3%。另外，萬物雲營收為240.4億元，按年升32.1%。物流倉儲營收為31.6億元，按年升68.9%，管理租賃住宅收入為28.9億元，按年升13.9%。

截至去年底，融資綜合融資成本降至4.11%，淨負債率為29.7%，剔除預收帳款後的資產負債率為68.4%，現金短債比為1.5倍。在有息負債中，長債佔比達78%。

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