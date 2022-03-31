▲ 【業績│水務股】粵海投資去年多賺4%、向港供東江水收入48.21億 末期息增至60.71仙、現價股息率5.6厘

粵海投資 （00270） 去年純利增長4.1%至46.97億元，稅前利潤增長3.1%至84.57億元，末期息增加3%至42.54仙，全年派息增加3%至60.71仙，現價股息率5.6厘。綜合收入增加28.2%至297.15億元，主要來自較佳表現的水資源業務及物業投資及發展業務。

東深供水項目的稅前利潤38億元

去年港供水收入維持48.21億港元，對深圳及東莞地區的供水收入增加17%至16.47億元。東深供水項目的稅前利潤（不包括匯兌差異淨額及淨利息收入）減少2%至37.85億元。

據香港政府與廣東省政府簽訂2021年至2023年香港供水協議，2021年、2022年及2023年三個年度，每年基本水價分別為48.85億元、49.5億及50.16億元。2021年實際水價凍結在2020年水，即48.21億元，為廣東省政府考慮香港受疫情影響的特別安排。

東深供水項目的每年可供水量為24.23億噸，去年對香港、深圳及東莞的總供水量增長6.8%至23.55億噸。

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