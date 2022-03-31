【蘋果讓步】Apple豁免「特定App」抽成　Spotify、Netflix都有份

▲ Apple宣布新政策允許「特定App」提供外部連結，讓用戶註冊和管理帳戶，從而避開其抽佣機制。（法新社）

蘋果（Apple）向來都禁止App開發商引導用戶連結到自家網站註冊付費，並要求他們必須使用Apple App Store支付系統，同時會收取15%至30%的佣金，但這做法近年屢受各國反壟斷法監管甚至罰款Apple。日前Apple終於讓步，宣布新政策允許「特定App」提供外部連結，讓用戶註冊和管理帳戶，從而避開其抽佣機制。

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Apple表示，該舉措是去年與日本公正交易委員會達成和解協議的一部分，適用於提供雜誌、報紙、影片、書籍、語音、音樂或影音等應用程式。當中的「特定App」包括App Store內的一些高人氣應用程式，例如Spotify和Netflix等。

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不過，Apple也對符合條件的「特定App」加入一些限制，例如不能同時在「應用內購買」（in-app purchases），而且該App也不能向人提供實時服務，如輔導或健身培訓等，這些服務仍需使用App Store支付。

遊戲、社交平台不包括在內

至於一些佔了App Store大部分收入的遊戲，則不符合「特定App」的條件，仍必須使用Apple的支付系統。另外，以數碼內容作為一項功能但專注於其他用途，例如社交平台App，同樣不符合條件。

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責任編輯：陳卓賢