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【業績│物管股】華潤萬象生活去年純利增長110.9%　末期息增逾倍至0.276人幣　計劃全年獲第三方面積逾1億平方米（第二版）

股市 14:14 2022/03/31

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【業績│物管股】華潤萬象生活去年純利增長110.9%　末期息增逾倍至0.276人幣

華潤萬象生活 （01209） 去年純利增長110.9%至17.25億元（人民幣，下同），核心溢利增長108.5%至17.02元。集團去年毛利率增加4.1個百分點至31.1%，毛利潤增長51%至27.59億元。華潤萬象末期息增長109.1%至0.276元（約0.339港元）。華潤萬象生活股價現時升0.3%，報38.5港元。

集團今年初收購禹洲項目及中南項目，併購新增在管面積約7248萬平方米，合約面積1.22億平方米，併購完成後公司總合約面積將突破3億平方米。集團指，今年為物管規模擴張年，計劃全年獲取第三方面積超1億平方米。

今年是物管規模擴張年

管理層提到，今年是收購比較好的機遇期，但不會買貴的標的，注重回報合理，更重要是可提升公司管治能力、服務水平及產品質量。公司去年用了10多億資金，還有約100億元的現金，基本上能保證財務資料對規模的擴張，同時，公司亦有併購貸款的安排。

華潤萬象去年收入增長30.9%至88.75億元，住宅物業管理服務板塊收入增長36.7%至53.10億元；商業運營及物業管理服務板塊增長23.2%至35.65億元。

華潤萬象在管購物中心零售額突破千億元

旗下在管購物中心全年零售額再創新高，增長43.8%，突破千億元，經營利潤率升9.9個百分點，拉動購物中心運營服務收入升85.7%。8個重奢購物中心零售額增長39.7%。全年新簽母公司商業運營項目11個，於深圳、上海、杭州、瀋陽等城市成功獲取12個優質第三方購物中心項目。

截至去年底，集團購物中心運營及物業管理服務業務佈局68個城市，在營項目71個；寫字樓運營及物業管理業務佈局40個城市，在營項目25個。華潤萬象提供物業管理服務的全業態在管建築面積為1.648億平方米；集團提供商業運營服務的已開業購物中心數量為71個，已開業寫字樓數量為25個。

集團表示，今年計劃外拓10個第三方購物中心，新開18個購物中心。

問及今年業績能否再翻倍，管理層表示，到2025年實現40%複合增長的目標沒有改變，今年希望在物管規模增長方面實現跨越式、有質量的增長。

（第二版加入業績會內容）

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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港股 業績公布 華潤萬象生活（01209） 物業管理

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