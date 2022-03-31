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【業績│物管股】華潤萬象生活去年純利增長110.9%　末期息增逾倍至0.276人幣

股市 09:52 2022/03/31

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【業績│物管股】華潤萬象生活去年純利增長110.9%　末期息增逾倍至0.276人幣

華潤萬象生活 （01209） 去年純利增長110.9%至17.25億元（人民幣，下同），核心溢利增長108.5%至17.02元。集團去年毛利率增加4.1個百分點至31.1%，毛利潤增長51%至27.59億元。華潤萬象末期息增長109.1%至0.276元（約0.339港元）。

華潤萬象去年收入增長30.9%至88.75億元，住宅物業管理服務板塊收入增長36.7%至53.10億元；商業運營及物業管理服務板塊增長23.2%至35.65億元。

華潤萬象在管購物中心零售額突破千億元

旗下在管購物中心全年零售額再創新高，增長43.8%，突破千億元，經營利潤率升9.9個百分點，拉動購物中心運營服務收入升85.7%。8個重奢購物中心零售額增長39.7%。全年新簽母公司商業運營項目11個，於深圳、上海、杭州、瀋陽等城市成功獲取12個優質第三方購物中心項目。

截至去年底，集團購物中心運營及物業管理服務業務佈局68個城市，在營項目71個；寫字樓運營及物業管理業務佈局40個城市，在營項目25個。華潤萬象提供物業管理服務的全業態在管建築面積為1.648億平方米；集團提供商業運營服務的已開業購物中心數量為71個，已開業寫字樓數量為25個。

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港股 業績公布 華潤萬象生活（01209） 物業管理

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