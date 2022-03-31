  • 25°C
香港時間 : 2022331日 (四) 10:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】國內電解鋁復產明顯加速 對鋁價有幾大衝擊？

股樓投資 10:05 2022/03/31

分享：

根據百川盈孚數據，今年年初國內電解鋁停產274.7萬噸，截至3月25日，已復產168萬噸，復產率達61.2%，其中雲南復產94萬噸，佔國內總復產規模的56%；年初規劃剩餘投產262.5萬噸，同期已投產32萬噸，投產率12.2%，其中雲南省投產22萬噸，佔國內總投產產能的68.8%，反映今年來國內電解鋁產能復產及投產明顯加速。同時，目前國內電解鋁運行產能3,925.8萬噸，相比去年底，運行產能增加160萬噸。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

中泰證券預計，年內電解鋁產能還可復產80.7萬噸，投產則達176萬噸，今年底國內電解鋁運行產能將達到4,182.5萬噸。需求方面，該行表示外需旺盛，內需尚待政策傳導。對比全球主要經濟體的製造業PMI數據，美國及歐元區仍處在較高景氣水平，海外經濟體對電解鋁消費需求依然旺盛，但考慮到利率對耐用品消費需求的傳導，需警惕後續海外流動性收縮背景下電解鋁需求的回落。中國自去年底定調穩增長後，政策持續加碼，但考慮到政策傳導的時滯、疫情擾動等因素，預計內需恢復尚需時日。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

綜合來看，國內電解鋁復產及投產提速仍難改供需緊張格局，低庫存支撐下預計鋁價仍將延續高位。供應方面，雖然國內電解鋁復產及投產提速抬升國內電解鋁產量，但前期地緣緊張局勢進一步衝擊海外電解鋁生產的穩定性，海外電解鋁產量將受到一定影響。根據該行測算，今年全球電解鋁供需緊張格局難改，低庫存支撐下，鋁價仍將延續高位。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv 

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
板塊 股票 有色金屬股 中國

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第三回 走入大嶼山芝麻灣行全港最長官方郊遊徑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏局勢】標普全球副總裁：美國將成為全球最大LNG出口國
【俄烏局勢】標普全球副總裁：美國將成為全球最大LNG出口國
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【俄烏局勢】G7拒絕用盧布購買俄羅斯天然氣　德：普京明顯是進退兩難
【俄烏局勢】G7拒絕用盧布購買俄羅斯天然氣　德：普京明顯是進退兩難
【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 　
【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款