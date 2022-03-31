【券商點睇】國內電解鋁復產明顯加速 對鋁價有幾大衝擊？

根據百川盈孚數據，今年年初國內電解鋁停產274.7萬噸，截至3月25日，已復產168萬噸，復產率達61.2%，其中雲南復產94萬噸，佔國內總復產規模的56%；年初規劃剩餘投產262.5萬噸，同期已投產32萬噸，投產率12.2%，其中雲南省投產22萬噸，佔國內總投產產能的68.8%，反映今年來國內電解鋁產能復產及投產明顯加速。同時，目前國內電解鋁運行產能3,925.8萬噸，相比去年底，運行產能增加160萬噸。

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中泰證券預計，年內電解鋁產能還可復產80.7萬噸，投產則達176萬噸，今年底國內電解鋁運行產能將達到4,182.5萬噸。需求方面，該行表示外需旺盛，內需尚待政策傳導。對比全球主要經濟體的製造業PMI數據，美國及歐元區仍處在較高景氣水平，海外經濟體對電解鋁消費需求依然旺盛，但考慮到利率對耐用品消費需求的傳導，需警惕後續海外流動性收縮背景下電解鋁需求的回落。中國自去年底定調穩增長後，政策持續加碼，但考慮到政策傳導的時滯、疫情擾動等因素，預計內需恢復尚需時日。

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綜合來看，國內電解鋁復產及投產提速仍難改供需緊張格局，低庫存支撐下預計鋁價仍將延續高位。供應方面，雖然國內電解鋁復產及投產提速抬升國內電解鋁產量，但前期地緣緊張局勢進一步衝擊海外電解鋁生產的穩定性，海外電解鋁產量將受到一定影響。根據該行測算，今年全球電解鋁供需緊張格局難改，低庫存支撐下，鋁價仍將延續高位。

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記者：林衛