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【時代電氣3898】IBGT半導體業務成長空間大 光大續看好時代電氣

股樓投資 10:39 2022/03/31

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時代電氣去年實現營業收入151.2億元（人民幣，下同），按年下降5.7%；歸母淨利潤20.2億元，下降18.5%。期內，綜合毛利率為33.7%，下降3.5個百分點；淨利潤率為13.5%，下降 2.1 個百分點，主要因原材料成本上升，以及新產能投產帶來折舊攤銷增加。經營性現金淨流入21.5億元，按年增長23.1%，年度擬派息每股0.45元，派息比率為31%。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

光大證券指出，時代電氣的新興裝備業務包括功率半導體、工業變流、新能源汽車電驅、傳感器、海工裝備，代表了多個公司重點布局的具備較高增長潛力的方向。公司已建成兩條8英寸IGBT產綫，採用IDM模式，IGBT晶片與模塊已用於軌交、電網、新能源汽車、風電、光伏等眾多領域。該行認為，在IGBT新綫投產、產能爬坡的背景下，今年公司IGBT產品收入有望繼續實現高速增長，並進入更多龍頭客戶的供應鏈。未來公司將繼續在IGBT、SiC等領域持續研發，增加產能，佔領更多進口替代市場。

【延伸閱讀】第5波疫情：滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動，請按【見下頁

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考慮到軌交業務受疫情等因素衝擊，訂單量下降，該行下調公司今明兩年淨利潤預測19.4%、14.9%至22.8億元及27億元，引入2024年淨利潤預測31.7 億元，對應今後三年每股盈利分別為1.61元、1.91元及2.24元。光大證券認為，公司軌交業務未來有望觸底反彈；IGBT等新產業成長空間巨大，對公司估值有提升作用，維持公司「買入」評級。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：林衛

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時代電氣（03898） 買入 港股

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