華興資本多元業務驅動全年純利增長56.5%　業務協同效益顯著　各項目蓄勢待發 

華興資本（01911）公佈2021財年業績，總收入與淨投資收益為約25.04億元（人民幣，下同），淨利潤同比增長56.5%至16.24億元。年內，儘管宏觀環境複雜多變，華興資本持續優化整體業務佈局彰顯協同效益，推動盈利實現逆勢增長。此外，公司全年度股本回報率進一步提升至26%，高於同業水平。

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面對嚴峻的市場形勢，投資銀行業務收入於2021年逆市上揚9.7%至11.01億元，取得新突破。儘管下半年港美股市場的阻力較大，股票承銷業務全年收入同比上升34.5%。2021年，華興資本在多個首次公開發行(IPO)項目中擔任重要角色，其中包括快手、京東物流、百度等。集團的強大承銷和分銷能力深獲市場認可。年內，華興資本完成6家港股IPO項目，參與募資規模超1,180億港元，在港股股票承銷市場的中資機構中排名第3位；全年完成10個美股IPO項目，項目數量位居中資投行首位。經紀業務穩健上升，在香港市場中資券商中排名前三。此外，投行業務項目儲備豐富，預計多個IPO項目將在2022年陸續落地，為集團貢獻收入。在私募融資財務顧問領域，華興資本保持龍頭地位，市場排名連續17年第一。



投資管理業務全年收入約9.11億元。截至2021年底，投資管理業務的資產管理規模(AUM)總額約490億元，實現投資資本回報倍數爲3.6倍。華興以一級市場私募股權基金爲基礎，逐漸發展多樣化產品和策略，其中華興旗艦基金於2022年初完成另一輪集資，迄今已累計約8億美元，進一步拓展集團於2022年的收入。華興基金投資深耕挖醫療健康、科技及先進製造領域，而且基金已於2021年完成投資期，多個項目蓄勢待發於2022年上市，前景可期。



年內，投行業務與華興證券業務的協同效益穩步提高。受益於投行收入增長及華興證券作為保薦人的A股科創板IPO項目主要投資收益，華興證券收入及淨投資收益創新高，並扭虧為盈，錄得經營利潤7,800萬元。此外，集團財富管理業務穩步增長，AUM同比增長至94億元。集團持續搭建另類資產特色平台，提升與投行及投資管理業務的協同效益。



華興資本在逆境下推動多元驅動盈利增長，再次展現業務強大韌性。未來，集團將繼續深耕智能經濟領域，深化各業務間的協同效應，加速釋放各業務板塊的價值，為股東創造理想回報。

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