  • 25°C
香港時間 : 2022331日 (四) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華興資本多元業務驅動全年純利增長56.5%　業務協同效益顯著　各項目蓄勢待發 

股訊匯 09:30 2022/03/31

分享：

華興資本（01911）公佈2021財年業績，總收入與淨投資收益為約25.04億元（人民幣，下同），淨利潤同比增長56.5%至16.24億元。年內，儘管宏觀環境複雜多變，華興資本持續優化整體業務佈局彰顯協同效益，推動盈利實現逆勢增長。此外，公司全年度股本回報率進一步提升至26%，高於同業水平。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

面對嚴峻的市場形勢，投資銀行業務收入於2021年逆市上揚9.7%至11.01億元，取得新突破。儘管下半年港美股市場的阻力較大，股票承銷業務全年收入同比上升34.5%。2021年，華興資本在多個首次公開發行(IPO)項目中擔任重要角色，其中包括快手、京東物流、百度等。集團的強大承銷和分銷能力深獲市場認可。年內，華興資本完成6家港股IPO項目，參與募資規模超1,180億港元，在港股股票承銷市場的中資機構中排名第3位；全年完成10個美股IPO項目，項目數量位居中資投行首位。經紀業務穩健上升，在香港市場中資券商中排名前三。此外，投行業務項目儲備豐富，預計多個IPO項目將在2022年陸續落地，為集團貢獻收入。在私募融資財務顧問領域，華興資本保持龍頭地位，市場排名連續17年第一。

投資管理業務全年收入約9.11億元。截至2021年底，投資管理業務的資產管理規模(AUM)總額約490億元，實現投資資本回報倍數爲3.6倍。華興以一級市場私募股權基金爲基礎，逐漸發展多樣化產品和策略，其中華興旗艦基金於2022年初完成另一輪集資，迄今已累計約8億美元，進一步拓展集團於2022年的收入。華興基金投資深耕挖醫療健康、科技及先進製造領域，而且基金已於2021年完成投資期，多個項目蓄勢待發於2022年上市，前景可期。

年內，投行業務與華興證券業務的協同效益穩步提高。受益於投行收入增長及華興證券作為保薦人的A股科創板IPO項目主要投資收益，華興證券收入及淨投資收益創新高，並扭虧為盈，錄得經營利潤7,800萬元。此外，集團財富管理業務穩步增長，AUM同比增長至94億元。集團持續搭建另類資產特色平台，提升與投行及投資管理業務的協同效益。

華興資本在逆境下推動多元驅動盈利增長，再次展現業務強大韌性。未來，集團將繼續深耕智能經濟領域，深化各業務間的協同效應，加速釋放各業務板塊的價值，為股東創造理想回報。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

開啟hket App，閱讀全文
業績公布 港股 華興資本控股（01911）

下一篇文章

同城配送及最後一公里業務收入升幅顯著　順豐同城收入第一毛利轉正　全年業績亮眼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國壽險市場需注入溫度來推動改革
中國壽險市場需注入溫度來推動改革
廣聯工程成功於香港交易所上市
廣聯工程成功於香港交易所上市
越秀交通基建成功分拆華夏越秀高速REIT於深交所上市　市場反應熱烈
越秀交通基建成功分拆華夏越秀高速REIT於深交所上市　市場反應熱烈
百麗時尚遞交赴港上市申請
百麗時尚遞交赴港上市申請
早著先機開拓民生服務 新希望服務持續高速發展
早著先機開拓民生服務 新希望服務持續高速發展
鷹瞳科技掌健康監測大機遇 以「AI+醫療影像」領軍視網膜影像識別市場
鷹瞳科技掌健康監測大機遇 以「AI+醫療影像」領軍視網膜影像識別市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款