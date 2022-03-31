【業績｜家電股】海爾智家去年盈利大升47%　擬回購A股最多30億元人民幣

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【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐分行隔日開 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
海爾智家 （06690） 去年銷售收入和淨利潤均再創新高，收入為2,275.6億元（人民幣‧下同），剔除處置業務影響後按年增長15.8%，淨利潤大升47.1%至130.7億元，末股息為每 10股派4.6元。
期內，集團為全球消費者交付了超過1.1億台家電，創歷史最好業績記錄。在中國市場，卡薩帝銷售收入突破百億大關，達到129億元，按年增長超過40%。在美國市場，旗下高端子品牌 Monogram/Café/GE Profile 增速超過40%。
另外，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分A股，用於實施公司員工持股計劃或股權激勵，回購價格擬不超過人民幣每股35元，回購金額不超過人民幣30億元且不低於人民幣15億元。按照本次回購金額上限及回購 價格上限測算，回購股份數量的上限約為8,571萬股，佔本公司目前總股本約0.91%。
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編輯：姚卓然