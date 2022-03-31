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【業績｜家電股】海爾智家去年盈利大升47%　擬回購A股最多30億元人民幣

股市 09:22 2022/03/31

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【業績|家電股】海爾智家去年盈利大升47%　擬回購A股最多30億元人民幣

海爾智家 （06690） 去年銷售收入和淨利潤均再創新高，收入為2,275.6億元（人民幣‧下同），剔除處置業務影響後按年增長15.8%，淨利潤大升47.1%至130.7億元，末股息為每 10股派4.6元。

期內，集團為全球消費者交付了超過1.1億台家電，創歷史最好業績記錄。在中國市場，卡薩帝銷售收入突破百億大關，達到129億元，按年增長超過40%。在美國市場，旗下高端子品牌 Monogram/Café/GE Profile 增速超過40%。

另外，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分A股，用於實施公司員工持股計劃或股權激勵，回購價格擬不超過人民幣每股35元，回購金額不超過人民幣30億元且不低於人民幣15億元。按照本次回購金額上限及回購 價格上限測算，回購股份數量的上限約為8,571萬股，佔本公司目前總股本約0.91%。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：

【配股潮】海爾智家折讓7.6%配發新股　淨籌11.5億元、用於海外擴展及ESG投資

【6969業績】思摩爾經調整淨利潤增4成　毛利率微升

【業績｜內需股】蒙牛乳業去年純利50.3億人幣　按年增長42.6%

編輯：姚卓然

港股 A股 家電 中國市場 海爾智家（06690） 家電股 回購

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