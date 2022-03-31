【港股市況】恒指早段倒跌約150點　思摩爾績後挫近一成、快手反彈2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股回吐，港股今早靠穩，恒生指數開報22262點，升30點。科指升0.5%，報4645點。中海油 （00883） 跌逾2%；中石油 （00857） 跌逾1%；香港科技探索 （01137） 跌逾8%。

財經日誌：

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即市走勢：

【09：53】中海油 （00883） 早段跌3%；中石油 （00857） 跌逾1%；中石化 （00386） 則逆市升0.8%。

【09：52】【業績│物管股】華潤萬象生活去年純利增長110.9% 末期息增逾倍至0.276人幣

【09：47】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌近1%。

【09：45】港股早段跌近150點，報22085點，科指跌0.9%，報4583點。

【09：45】快手 （01024） 股價反彈逾2%，高見76.05元。

【09：44】【業績│代工股】申洲國際跌近5% 去年少賺34%、末期息削48%至57仙

【09：43】三隻新股中，力高健康生活 （02370） 高開11%後一度抽升逾5成，高見6.55元，現升37%，報5.62元。

【09：42】思摩爾 （06969） 股價績後挫近一成，低見18.92元。

【6969業績】思摩爾經調整淨利潤增4成 毛利率微升

【09：35】海螺環保 （00587） 跌逾22%，破底低見7.18元。

【09：32】中國3月官方製造業PMI為49.5，低於預期的49.8及前值50.2。

【09：30】【新股IPO】3新股首掛普遍向好 力高健康生活高開11%

【09：26】【業績｜家電股】海爾智家去年盈利大升47% 擬回購A股最多30億元人民幣

【09：25】百度 （09888） 低開，逆市跌逾3%。

【中美金融戰】再有5隻股份列入「預定摘牌名單」、包括百度富途 SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾

【09：22】恒生指數開報22262點，升30點。科指升0.5%，報4645點。中海油 （00883） 跌逾2%；中石油 （00857） 跌逾1%；香港科技探索 （01137） 跌逾8%。

【國際油價】據報美國考慮再度釋放戰略原油儲備、總規模可能高達1.8億桶 油價急跌5%

【HKTVmall業績】香港科技探索去年純利下跌92% 管理層：3月GMV創新高、營運完全恢復正常（第二版）

【09：14】期指開報22271點，升98點。

【08：56】【盈喜｜油股】中海油料首季多賺62%至89% 營業收入至少升3成

【08：56】恒指黑期升約52點，報22282點；道指期貨升74點，報35303點。

【08：28】【業績｜航運股】中遠海控去年淨利潤大增8倍 末期股息每股0.87元人民幣

【08：27】【藍籌業績｜內房股】潤地去年核心多賺10.2% 末期息增9.5%至1.207元人幣

【08：07】【業績｜資源股】贛鋒鋰業去年大增4倍 末期息0.30元人民幣

【08：00】【中美金融戰】再有5隻股份列入「預定摘牌名單」、包括百度富途 SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾

【07：45】港股ADR收報22221點，跌11點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報53.98元，較港收市價高0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報378.3元，較港收市價低2.3元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.06元，較港收市價高0.16元或0.1%。

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【07：30】美股回吐，俄烏和談膠着，烏指俄增兵，北約也對俄承諾縮減軍事行動持懷疑態度，市場對兩國達和平協議的樂觀情緒下降，道指收市跌65點，報35228點；標指跌29點，報4602點；納指跌177點或1.2%，報14442點。

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責任編輯：梁浩碩