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【業績｜航運股】中遠海控去年淨利潤大增8倍　末期股息每股0.87元人民幣

股市 08:28 2022/03/31

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【業績｜航運股】中遠海控去年淨利潤大增8倍　末期股息每股0.87元人民幣

中遠海控 （01919） 去年持續經營業務收入升94.9%至3,336.9億元（人民幣‧下同），淨利潤大增8倍至892.96億元，建議派發末期股息每股0.87元。

期內，集團集裝箱航運業務收入3,279.3億元，按年增97.5%；碼頭業務收入79.3億元，按年增加13.2%。

集團指，今年年初以來，集裝箱航運市場延續了2021年高位運行的總體態勢，需求仍然具有一 定的彈性，全球港口持續擁堵讓有效運力供給備受壓力。市場供求關係緊張態勢在2022年上半年難以得到大幅改觀，短期內市場前景依然謹慎樂觀。

2022年1月，集團雙品牌所在海洋聯盟發布了升級後的DAY6航線產品。航 線產品將升級8條航線，新增3條航線，合計42條航線、443萬TEU運力。

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編輯：姚卓然

港股 航運 航運股 中遠海控（01919）

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