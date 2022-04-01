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【業績｜航運】中遠海控去年多賺8倍、預告首季再增8成　11年來首派息、股價彈9%

股市 12:53 2022/04/01

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【業績｜航運股】中遠海控去年淨利潤大增8倍　末期股息每股0.87元人民幣

中遠海控 （01919） 去年持續經營業務收入升94.9%至3,336.9億元（人民幣‧下同），淨利潤大增8倍至892.96億元。中遠海控重新建議派發末期股息每股0.87元﹐折合約1.05港元，也是中遠海控自2010年度（當時尚未中遠、中海尚未合併）以來首次派發現金股息。

中遠海控於周四（31日）收市後表示，今年首季盈利可達276億元，按年增長79%；以息稅前利潤計，首季賺393億元，按年增長98%。

中遠海控周四跌2.4%後，周五半日大升9%，暫報14.84港元，以最新價計，股息率也有7厘。

在2021年，中遠海控集裝箱航運業務收入3,279.3億元，按年增97.5%；碼頭業務收入79.3億元，按年增加13.2%。

中遠海控預告短期內市場前景依然謹慎樂觀

中遠海控指，今年年初以來，集裝箱航運市場延續2021年高位運行的總體態勢，需求仍然具有一定的彈性，全球港口持續擁堵讓有效運力供給備受壓力。市場供求關係緊張態勢在2022年上半年難以得到大幅改觀，短期內市場前景依然謹慎樂觀。

2022年1月，集團雙品牌所在海洋聯盟發布了升級後的DAY6航線產品。航 線產品將升級8條航線，新增3條航線，合計42條航線、443萬TEU運力。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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編輯：姚卓然

港股 航運 航運股 中遠海控（01919）

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