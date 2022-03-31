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【藍籌業績｜內房股】潤地去年核心多賺10.2%　末期息增9.5%至1.207元人幣　收併購將側重於項目層面（第二版）

股市 21:54 2022/03/31

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【藍籌業績｜內房股】潤地去年核心多賺10.2%　末期息增9.5%至1.207元人幣

華潤置地 （01109） 公布業績。潤地去年除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為266億元（人民幣，下同），按年增長10.2%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利為324億元，增長8.7%，每股溢利4.54元人民幣，派末期息1.207元，增加9.5%

潤地全日跌1.5%，收報36.5港元，現價股息率約4.6厘。

今年可售貨源5278億元

潤地指，今年可售貨源5278億元，90%以上來自一二綫高能級城市。截至去年底，已簽未結開發銷售型業務營業額2171億元，其中1411億元計劃今年結算。

談及收併購，管理層指，中央明確鼓勵央企國企收併購，潤地對此亦採取積極態度，並且已獲得數百億元的併購額度。集團會傾向於項目收併購，不會考慮公司或平台的收購。

期內，綜合營業額為2,121.1億元，按年增長18.1%。其中，開發物業營業額為1,838.6億元人民幣，增長17%，投資物業（包括酒店經營）租金收入為174.3億元人民幣，增長36.3%。

料整體毛利率保持在25%以上

全年綜合毛利率為27%，較2020年同期的30.9%有所下降。其中，開發物業毛利率由29.1%下降至23.7%；投資物業（包括酒店經營）毛利率則由66.4%升至68.2%。

管理層表示，2017年及2018年高價拿地令毛利率下行，同行共識為預期回歸到20%水平，回升到30%或以上則較難，但集團有信心將開發業務毛利率維持在22%至23%，冀整體毛利率保持在25%以上。

截至2021年底，已銷售尚未結算的簽約額為2,171億元，有待陸續結算。其中，已鎖定於今年內結算的開發物業營業額已達1,411億元。

去年集團新增土儲計容面積1,439萬平方米，截至去年底，集團總土地儲備達6,873萬平方米。

（第二版加入管理層言論）

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

【業績｜內房股】碧桂園去年核心淨利潤少賺近17%　末期息10.12分人幣、股息率逾6厘　將加大收併購部署（第二版）

【業績｜內房股】中國金茂午後即插6%　去年溢利升兩成、不派末期息

責任編輯：梁浩碩

港股 華潤置地（01109）

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