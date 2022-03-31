▲ 【藍籌業績｜內房股】潤地去年核心多賺10.2% 末期息增9.5%至1.207元人幣

華潤置地 （01109） 公布業績。潤地去年除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為266億元人民幣，按年增長10.2%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利為324億元人民幣，增長8.7%，每股溢利4.54元人民幣，派末期息1.207元人民幣，增加9.5%

期內，綜合營業額為2,121.1億元人民幣，按年增長18.1%。其中，開發物業營業額為1,838.6億元人民幣，增長17%，投資物業（包括酒店經營）租金收入為174.3億元人民幣，增長36.3%。

全年綜合毛利率為27%，較2020年同期的30.9%有所下降。其中，開發物業毛利率由29.1%下降至23.7%；投資物業（包括酒店經營）毛利率則由66.4%升至68.2%。

截至2021年底，已銷售尚未結算的簽約額為2,171億元人民幣，有待陸續結算。其中，已鎖定於今年內結算的開發物業營業額已達1,411億元人民幣。

去年集團新增土儲計容面積1,439萬平方米，截至去年底，集團總土地儲備達6,873萬平方米。

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責任編輯：梁浩碩