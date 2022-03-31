▲ 【業績|資源股】贛鋒鋰業去年大增4倍 末期息0.30元人民幣

贛鋒鋰業 （01772） 去年收益按年大升1倍至110.4億元（人民幣‧下同），盈利大增4倍至52.25億元，末期股息每股0.30元。

期內，鋰化合物及金屬鋰收入大增1.1倍至82.25億元，佔總收入74.4%，鋰電池收入則升58.2%至20億元，佔總收入18.2%。整體毛利率為39.5%，較2020年的21.2%上升18.3個百分點，主要是由於受市場行情變化影 響鋰化合物銷售價格上漲，且價格上漲高於成本增加所致。

集團碳酸鋰設計產能為每年43,000噸，產能利用率68.79%，而阿根廷Cauchari-Olaroz 鋰鹽湖項目正在興建中；氫氧化鋰設計產能為每年81,000噸，產能利用率87,98%，Sonora鋰粘土項目正在興建中；金屬鋰設計產能為每年2,150噸，產能利用率96.92%。

Mount Marion的現有產能為每年45至48萬噸的鋰精礦，為集團目前鋰原材料的主要來源之一。Mount Marion計劃在2022年下半年進行技改升級以及增加接觸礦產能，預計完成後年產能規模將提升20至30%。

展望未來，集團擬進一步開發及升級現有鋰電池生產，開展 新一代固態鋰電池技術研發和產業化建設。未來公司的消費類電池、 動力與儲能電池、TWS無綫藍牙耳機電池將會進一步擴張產能產量

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編輯:姚卓然