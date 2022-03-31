  • 23°C
香港時間 : 2022331日 (四) 08:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】再有5隻股份列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾

股市 07:54 2022/03/31

分享：

【中美金融戰】再有5隻股份列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾

美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）接受訪問時，淡化中美即將達成協議、避免約200間中概股除牌的揣測，暗示只有完全遵守美國審計監管才能繼續在美國市場交易。

另一方面，美國證交會最新再公布一份包括5間公司的「預定摘牌名單」名單，包括富途（美：FUTU）、Nocera、愛奇藝（美：IQ）、百度（美：BIDU），以及CASI Pharmaceuticals（美：CASI）。SEC於3月30日確定這份臨時名單，這5間公司可於4月20日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

詹斯勒形容，中美近期有周全、尊重及具建設性的對話，但不知談判最終會走向何方，指這取決於中國當局，又指對中方來說可能要面對困難的選擇。

詹斯勒指，所謂審計資料很少會包含敏感資訊，稱這些文件提供收入和支出細節，又強調美國法律給他很少妥協的空間，若兩年後情況一樣，很多公司將被停牌。

此前消息指，中國當局正討論的一項潛在方案，是允許企業最快今年讓美國當局查閱公司審計文件，但有權保留部份敏感資料。不過，詹斯勒言論暗示方案並不符合《外國公司問責法案》。

【中美金融戰】6家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　新加入微博（附名單）

責任編輯：梁浩碩

美股 除牌 富途（美：FUTU） 愛奇藝（美：IQ） 百度（美：BIDU）

上一篇文章

【業績|資源股】贛鋒鋰業去年大增4倍　末期息0.30元人民幣

下一篇文章

【ET開市直擊】第二季執倉全攻略 推介板塊季尾一覽（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】俄烏和談膠着 道指回吐65點 納指挫1.2% 油價彈3%
【美股收市】俄烏和談膠着 道指回吐65點 納指挫1.2% 油價彈3%
【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息　管理層：無從俄羅斯進口LNG（第二版）
【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息　管理層：無從俄羅斯進口LNG（第二版）
【開市9點半】盈富基金換新經理人將降管理費　中行建行增派股息
【開市9點半】盈富基金換新經理人將降管理費　中行建行增派股息
【烏克蘭戰爭】國泰航空避飛俄羅斯領空　紐約抵港航班成世界最長民航線、達1.66萬公里
【烏克蘭戰爭】國泰航空避飛俄羅斯領空　紐約抵港航班成世界最長民航線、達1.66萬公里
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款