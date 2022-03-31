▲ 【中美金融戰】再有5隻股份列入「預定摘牌名單」、包括百度富途 SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾

美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）接受訪問時，淡化中美即將達成協議、避免約200間中概股除牌的揣測，暗示只有完全遵守美國審計監管才能繼續在美國市場交易。

另一方面，美國證交會最新再公布一份包括5間公司的「預定摘牌名單」名單，包括富途（美：FUTU）、Nocera、愛奇藝（美：IQ）、百度（美：BIDU），以及CASI Pharmaceuticals（美：CASI）。SEC於3月30日確定這份臨時名單，這5間公司可於4月20日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

詹斯勒形容，中美近期有周全、尊重及具建設性的對話，但不知談判最終會走向何方，指這取決於中國當局，又指對中方來說可能要面對困難的選擇。

詹斯勒指，所謂審計資料很少會包含敏感資訊，稱這些文件提供收入和支出細節，又強調美國法律給他很少妥協的空間，若兩年後情況一樣，很多公司將被停牌。

此前消息指，中國當局正討論的一項潛在方案，是允許企業最快今年讓美國當局查閱公司審計文件，但有權保留部份敏感資料。不過，詹斯勒言論暗示方案並不符合《外國公司問責法案》。

【中美金融戰】6家中概股被美國列入「預定摘牌名單」 新加入微博（附名單）

責任編輯：梁浩碩