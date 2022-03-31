【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）

▲ 【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途 SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾

中美金融戰持續，美國上市的中概股除牌危機仍未解決，美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）接受訪問時，淡化中美即將達成協議、避免約200間中概股除牌的揣測，暗示只有完全遵守美國審計監管才能繼續在美國市場交易。

4月20日前提交證據證明不具備除牌條件

另一方面，美國證交會最新再公布一份包括5間公司的「預定摘牌名單」名單，包括富途（美：FUTU）、Nocera、愛奇藝（美：IQ）、百度（美：BIDU），以及CASI Pharmaceuticals（美：CASI）。SEC於3月30日確定這份臨時名單，這5間公司可於4月20日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

詹斯勒形容，中美近期有周全、尊重及具建設性的對話，但不知談判最終會走向何方，指這取決於中國當局，又指對中方來說可能要面對困難的選擇。

詹斯勒指，所謂審計資料很少會包含敏感資訊，稱這些文件提供收入和支出細節，又強調美國法律給他很少妥協的空間，若兩年後情況一樣，很多公司將被停牌。

此前消息指，中國當局正討論的一項潛在方案，是允許企業最快今年讓美國當局查閱公司審計文件，但有權保留部份敏感資料。不過，詹斯勒言論暗示方案並不符合《外國公司問責法案》。

中證監：退市與否取決於中美審計監管合作結果

中證監回應指，對於一些企業被SEC列入有退市風險的清單，經向美國SEC了解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

當局表示，自去年8月以來，中國證監會主席易會滿和詹斯勒主席已三次召開視頻會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。 中方與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

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責任編輯：梁浩碩

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