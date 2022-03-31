【Soundbar音響】三星全新Soundbar系列　搭載無線杜比全景聲技術

▲ (Samsung網上發布會截圖）

三星（Samsung）於「Unbox & Discover 2022」發布會上展示新旗艦Neo QLED TV系列智能電視機及嶄新功能外，同時還發布高階的Q系及入門的S系列的Soundbar環繞聲組合，旗艦型號HW-Q990B支援11.1.4聲道環繞聲輸出，全新支援無線杜比全景聲（Wireless Dolby Atmos）技術，並可與指定型號電視機內置的喇叭單元配合輸出，營造出簡約出色的家居環繞聲組合。

【智能電視】三星8K Neo QLED TV色彩亮麗 電視機成AI智能家居樞紐

全新Soundbar環繞聲組合HW-Q990B、HW-Q930B及HW-S800B，支援無線杜比全景聲使智能電視與Soundbar連接線材更簡約外。另外，同場更發布機身纖細（Ultra Slim）的Soundbar HW-S800B，機身只有僅1.6吋厚度，結合被動輻射低音技術及向上式聲道單元輸出，纖巧機身內具備3.1.2環繞聲道，配合不同家居環境需要。

▲ (Samsung網上發布會截圖）

【超薄手錶】Bulgari推出史上最薄機械錶 僅厚1.8mm全球限量10隻（有片）

記者：向頌勤

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：