【理財智慧】全球晶片大戰一觸即發 可留意相關行業基金

如果有留意電子產品的讀者，都知道最近不少電子產品都出現缺貨或加價的現象，例如在港出售的電動車最近都宣佈加價以及廷期交貨，最主要的原因是晶片短缺，引起有關的問題主要源於不同的因素，包括供應鏈斷裂、俄烏衝突等，但同時一場全球的「晶片大戰」也正在發生。

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美國的晶片法案

美國參議院最近正式通過一項被稱為「晶片法案」，主要是加強美國半導體行業應對海外競爭，包括對企業提供520億美元的資助，以鼓勵私人公司發展投資並保持美國在全球的領先定位，法案在3月28日已經獲得參議院通過。同時，美國也積極拉攏台日韓組成CHIP4半導體聯盟。

歐盟的晶片法案

歐盟執委會在3月也通過「晶片法案」，預計提供約430億歐元用作促進半導體產業在歐盟的發展，希望在2030年以前將歐盟在半導電的佔比由現時10%升到20%。在議案通過後，英特爾(Intel)已經隨即宣佈將在歐盟增加投入330億元在歐洲地區的半導電體產業，同時有報導指台積電也有意進入歐盟。

中國的晶片法案

自中美發生貿易戰後，美國對於出口半導電到中國作出制裁，因此大陸近年也積極發展半導電體產業，以達到自主研發。由於大陸長期依賴外國進口，在製程技術仍落後於國外的水平。為了達到晶片自給自足，政府已預計由2014年到2030年間將投入1500億美元發展半導電體產業，多間企業也相繼推出自主的晶片，例如阿里巴巴推出5NM的倚天710。

晶片大戰

由此可見，看到各國也積極投入投資於半導電市場，每次都幾百億元計作為投入的資本，法案也得到政府的支持。同時，經過今次「晶片短缺」甚至日後6G發展等，相信發展只會愈來愈快。因此作為把握投資機遇的讀者，可以多留意與半導電體有關的基金或ETF。

讀者可以參考三星彭博環球半導體ETF(3132 HK) ，是亞洲首隻環球半導電ETF，當中包括7個市場上市的頂尖半導體企業：美國、台灣、韓國、荷蘭、日本、德國及法國等，可以達到分散投資風險的好處。雖然曾經因為俄烏衡突而曾跌到13.0821、但現時已回升到15元左右水平，投資者可以借此分散投資於具潛力的環球半導電體市場。

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責任編輯：陳佳恩