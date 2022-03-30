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【智能電視】三星8K Neo QLED TV色彩亮麗　電視機成AI智能家居樞紐

科技 23:31 2022/03/30

分享：

(Samsung線上發布會截圖)

三星（Samsung）早前於CES 2022上展示新一代智能電視 8K Neo QLED智能電視。三星今日（30日）於「Unbox & Discover 2022」線上發布會上推出8K解像度電視型號，當中旗艦系列Neo QLED TV搭載全新量子Mini-LED光控技術，提升畫面不同位置的光亮度層次，令畫面顏色表現較以往型號更自然精準。

【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵　一鍵即發GIF圖

發布的2022年8K Neo QLED TV量子點電視系列，QN900B、QN800B及QN700B高階型號，採用量子處理器以背光單元（Back-Light Unit），配合升級版對比度映射（Contrast Mapping）技術，電視屏幕輸出亮度由以往12位元提升至14位元，並採用精準控制量子Mini LED光源，輸出亮度層次變化增至16,384級（上一代型號則只有4,096級），光亮度層次表現達以往的四倍。

另外，新系列電視型號，更全新加入Shape Adaptive Light及Real Depth Enhancer 技術，處理器即時分析影象線條、形狀及畫面主體，控制量子光源呈現的圖形，增強畫面質素。

智能家居AI SmartHub
8K Neo QLED TV畫面技術外，發布會上更著重全搭載新AI SmartHub智能家居應用方案，在重新設計的電視選單，增設NFT藝術品平台、遊戲專用選單、多媒體及IOT智能家居等功能。

【NFT】黑客入侵NFT遊戲Axie Infinity　盜取46億港元

(Samsung線上發布會截圖)

1.NFT藝術品平台（NFT Platform）：NFT藝術品急速冒起，三星電視選單加入NFT展示平台，讓用家可隨時能在電視機畫面觀賞緻展示已收藏的NFT作品。

(Samsung線上發布會截圖)

2.遊戲平台（Gaming Hub）：新系列Neo QLED TV屏幕規格支援4K@144Hz顯示功能，能呈現殘影更低及更流暢的畫面。另再新設計遊戲選單，快速調校遊戲各項設定，再結合Stadia及utomk等遊戲串流平台，無需接駁家庭遊戲機，便可在電視畫面上玩上千款的網絡串流遊戲。

記者：向頌勤

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