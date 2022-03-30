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【業績｜汽車】廣汽按年多賺約26％　派末期息0.17元人幣、今年設產銷量增長15％目標

股市 23:28 2022/03/30

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廣汽去年純利約75.11億元，按年大增約25.94%。

廣汽 （02238） 公佈去年業績。去年銷售收入約756.76 億元（人民幣，下同），按年增加約19.82%；純利約75.11億元，按年大增約25.94%。集團宣佈每10股派1.7元末期股息，即每股派息0.17元，加上中期已派發的每股0.05元股息，全年合計派息0.22元，按年增派逾兩成。

集團去年汽車產銷量分別為213.81萬輛和214.44萬輛 ，按年分別升5.1%和4.9%。按車型劃分，MPC車型銷量大增38.84％，轎車和SUV銷量按年分別增加3.4％及2.4％。新能源車全年產銷量則分別大增88.7％及77.4％，分別升至14.47萬輛及14.29萬輛。

毛利大增7成

廣汽指去年銷售收入增加，是由於自主品牌車型產品銷量保持增長，惟下半年增速逐月放緩。即使集團期內銷售成本按年增約17.94％，毛利按年仍有近70％升幅至16.03億元，毛利率按年升1.51個百分點。集團解釋，去年克服汽車芯片供應短缺及原材料價格上漲等影響，加上自主品牌車型產銷量按年有增長下，成本和規模效益相應增長。

展望今年，集團設下全年汽車產銷量按年增長15％的目標，並計劃推出十多款全新及改款車型，以進一步完善產品結構。集團又指，內地擴大內需戰略，將對汽車消費穩定起良好支撐作用，但全球復蘇和疫情仍存在不穩定不確定因素，芯片供應短缺、原材料價格上漲等風險仍存在，汽車行業將面臨一定挑戰。

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港股 業績公布 廣汽集團（02238）

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