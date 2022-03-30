【業績】香港中旅去年轉賺1.74億元　不派息　毛利按年多近6倍

香港中旅 （00308） 公布去年純利1.74億元，按年扭虧為盈，不派息。

公司去年收入近36.5億元，按年增85.5%，毛利5.24億元，按年多5.9倍，經營虧損近1.08億元，按年收窄86.2%，相對於前年錄稅前虧損逾7億元，去年則轉錄稅前溢利1543.1萬元。每股基本盈利3.14仙。

公司指，錄得股東應佔利潤主要由於港中旅（珠海）海泉灣有限公司（「珠海海泉灣」）錄得房地產銷售收入約13億元、完成出售旅行社業務產生約2.16億元收益以及投資物業公允值由去年虧損約1.83港元變動至本年收益約0.36億元所致。

去年集團旅遊景區及相關業務總體收入為30.05億港元，按年增長134%；旅行社、旅遊證件及相關業務收入為1.03億元，減少59%；酒店業務收入為4.39億元，增長35%；客運業務收入0.77億元，減少15%。

公司淨現金24億元 按年少兩成

截至去年底，集團總資產為258.08億元，按年增2%；股東應佔權益為173.34億元，增長7%；現金及銀行結餘總額為30.74億元，扣除控股公司借款、銀行貸款及其他借款6.13億元後，淨現金24.61億元，按年減少21%。

集團預期今年環球經濟走向主要取決於疫控進展及成效，集團的酒店及客運業務表現亦很大程度取決於香港與內地的通關情況，近期本港幾何級爆發Omicron變種病毒，促使政府實施最嚴格的社交距離措施，對市內正常的商業活動造成嚴重干擾，進一步推遲期待已久的邊境解封時間。集團繼續以現金流為核心安排部署各項經營管理工作，致力改善業務表現。

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