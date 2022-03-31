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【6969業績】思摩爾跌一成　去年經調整淨利潤增4成　毛利率微升

股市 09:52 2022/03/31

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電子煙股思摩爾 （06969） 公布截至12月底止全年業績，收益137.55億元（人民幣，下同），按年增長37.4%，毛利率53.6%，按年增0.7點，經調整淨利潤54.43億元，增39.8%。每股末期息0.18港元，按年跌33.3%，全年派息0.39港元，現價股息率1.8厘。

思摩爾現跌逾一成，報19.58元，跌10.2%。

思摩爾指出，於3月24日，集團主要客戶之一Logic Technology提交的煙草產品上市前申請中，有8款新型煙草產品獲得了營銷許可令，其中有5款產品目前由集團供應，包括封閉式電子尼古丁傳送系統產品LOGIC PRO及LOGIC POWER煙草口味電子煙彈、電池 及套裝等。根據美國食品藥品監督管理局（「FDA」）於3月24日發佈的新聞稿，LOGIC薄荷醇口味新型煙草產品仍在審閱中。

於今年首季，由於深圳市部分地區採取了更加嚴格的疫情管控措施，對於集團部分工廠的生產運營產生了較大影響，使集團首季生產和出運計劃受到了負面影響。預期這些影響屬於暫時性，不會影響集團全年的生產和出運計劃。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

【電子煙】思摩爾擬斥不超過15億元回購近6億股份　股價仍急挫近15%

【大行報告】大和降思摩爾目標價四成、評級亦下調　監管持續料令內地電子煙銷售大減

港股 業績公布 思摩爾國際（06969）

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