【6969業績】思摩爾跌一成　去年經調整淨利潤增4成　主席：2022年國內收入佔比將下滑

電子煙股思摩爾 （06969） 公布截至12月底止全年業績，收益137.55億元（人民幣，下同），按年增長37.4%，毛利率53.6%，按年增0.7點，經調整淨利潤54.43億元，增39.8%。每股末期息0.18港元，按年跌33.3%，全年派息0.39港元，現價股息率1.8厘。

思摩爾現跌逾一成，報19.32元，跌11.4%。

主席：2022年國內市場收入佔比將下滑 海外市場表現更好

隨著內地針對電子煙的新政出台，思摩爾董事會主席兼行政總裁陳志平表示，因多口味的電子煙需要下架，國內市場在今年內的收入佔比將會下滑，海外市場的表現會更好。但相信在2022年後，隨著國內消費者對菸草味電子煙的適應，預期未來內地市場的表現仍然值得期待。

他又指，公司對電子煙有關政策有一定預期，並制定了一些應對方案，因此針對菸草味產品也研究很長時間，未來會在允許加入電子煙的101種添加劑中，再作調整和搭配，令新推出的菸草味口感做得更好。

多口味電子煙研究仍繼續 以歐洲及東南亞市場為主

陳志平分析，如中國及美國市場，在政府引導下，電子煙市場以菸草味為主，但在以英國為代表的歐洲市場，以及東南亞新興市場，目前多口味仍是主流，因此未來仍然亦會進行多口味的研究。

公司指出，於3月24日，集團主要客戶之一Logic Technology提交的煙草產品上市前申請中，有8款新型煙草產品獲得了營銷許可令，其中有5款產品目前由集團供應，包括封閉式電子尼古丁傳送系統產品LOGIC PRO及LOGIC POWER煙草口味電子煙彈、電池 及套裝等。根據美國食品藥品監督管理局（「FDA」）於3月24日發佈的新聞稿，LOGIC薄荷醇口味新型煙草產品仍在審閱中。

於今年首季，由於深圳市部分地區採取了更加嚴格的疫情管控措施，對於集團部分工廠的生產運營產生了較大影響，使集團首季生產和出運計劃受到了負面影響。預期這些影響屬於暫時性，不會影響集團全年的生產和出運計劃。

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