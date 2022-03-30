▲ 【6969業績】思摩爾經調整淨利潤增4成 毛利率微升

電子煙股思摩爾 （06969） 公布截至12月底止全年業績，收益137.55億元（人民幣，下同），按年增長37.4%，毛利率53.6%，按年增0.7點，經調整淨利潤54.43億元，增39.8%。每股末期息0.18港元，按年跌33.3%，全年派息0.39港元，現價股息率1.8厘。

思摩爾指出，於3月24日，集團主要客戶之一Logic Technology提交的煙草產品上市前申請中，有8款新型煙草產品獲得了營銷許可令，其中有5款產品目前由集團供應，包括封閉式電子尼古丁傳送系統產品LOGIC PRO及LOGIC POWER煙草口味電子煙彈、電池 及套裝等。根據美國食品藥品監督管理局（「FDA」）於3月24日發佈的新聞稿，LOGIC薄荷醇口味新型煙草產品仍在審閱中。

於今年首季，由於深圳市部分地區採取了更加嚴格的疫情管控措施，對於集團部分工廠的生產運營產生了較大影響，使集團首季生產和出運計劃受到了負面影響。預期這些影響屬於暫時性，不會影響集團全年的生產和出運計劃。

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