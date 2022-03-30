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【業績｜航空】東航去年虧損過百億元人幣　墜機事件對經營影響未明、續停飛波音737Max

股市 23:06 2022/03/30

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東航去年實現歸屬於上市公司股東淨虧損為122.14億元人民幣。

中國東方航空 （00670） 公佈去年業績，收入按年升11.5%至671.27億元（人民幣，下同），淨虧損為122.14億元，虧損按年擴大3.2%，未擬派股息。東航在業績報告提及MU5735空難事件時指，目前事故原因尚在調查，東航會密切跟進調查的後續進展，評估對財務狀況、經營成果等方面的影響。

東航出事客機屬波音737-800客機，至2021年底，東航有290架波音737系列客機，佔機隊39%，平均機齡7.6歲。東航未有更新737-800停飛情況，但重申截至報告發佈日，737 MAX 8機型仍處於停飛狀態。

國航、南航去年虧損擴大 連續兩年蝕逾百億，可見【下一頁】

去年業績方面，東航2021年完成運輸總周轉量130.47億噸公里，旅客運輸量按年升6%至7,909.9萬人次。受國際油價上漲等因素影響，營業支出按年增加一成至867.24億元，主因是燃油成本按年大升48.79%。集團解釋，平均油價去年按年增長34.38%，增加航油成本54.17 億元，集團去年已通過航油套期保值交易，減少航油成本5.8億元。

按業務劃分，集團去年客運收入541.05億元，按年升9.94%，佔集團運輸收入86.69%；旅客運輸周轉量按年升1.43%至1088.04百萬客公里。其中，國內航線客運收入506.11億元，按年升25.45%，佔客運收入93.54%；國際航線客運收入31.98億元，按年下降62.23%，佔客運收入5.91%；地區航線客運收入2.96億元，按年跌26.91%，佔客運收入0.55%。至於貨運收入去年則錄83.09億元，按年升69.74%，佔集團運輸收入13.31%。

另外，東航多次在業績中強調，始終將安全工作放在首要位置，又稱會持續加強安全管理，持續加強制度建設、排查隱患問題，並做好安全培訓。

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港股 業績公布 中國東方航空（00670）

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