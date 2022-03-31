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【騰訊700】微信大規模打擊NFT交易 大批公眾群組被封鎖

股樓投資 02:34 2022/03/31

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內地遏止虛擬貨幣交易。內媒報道，騰訊(00700)旗下社交平台微信，傳開始大規模封禁數字藏品(NFT)平台公眾號。消息指，微信客戶端中多家與NFT相關的公眾號突然被封禁，涉及的平台多於10個，均為中小型數字藏品平台，包括元本空間和One Meta 等。至於騰訊幻核等未有包含交易功能的平台未受影響。這是繼此前微信小程序下架NFT平台後，微信再次對NFT領域出手。

【HKTV Mall】香港科技探索去年少賺92% 預告3月商品交易額創新高  詳情請看【下一頁

報道指出，大部分平台皆被提示為「由用戶投訴並經平台審核，存在未取得法定許可證件或牌照，發布、傳播或從事相關經營活動的行為，帳號已被停止使用」。部分平台的封禁理由是涉嫌欺詐。除直接封禁外，微信官方已向部分NFT平台發送資質審核提醒，要求平台提供從事相關經營活動的資質證明，提交期限為4月1日，否則也將面臨公眾號封禁風險。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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