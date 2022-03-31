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【開市9點半】內地擬為直播打賞金額設限　全綫內銀利潤增長一成、農行周息率8.5厘

股市 06:45 2022/03/31

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網信辦落實打擊直播亂象的文件，據報當局亦將為網絡直播平台主播每日收取的「打賞」設金額上限，快手 （01024） 績後升8%後，收市倒跌逾6%。大型內銀股業績悉數出爐，全綫內銀利潤增長一成，工行 （01398） 、農行 （01288） 周息率分別7.6厘及8.5厘。

重點新聞

1.【互聯網監管】中國擬加強監管直播行業　計劃對每日打賞金額設限

2.【互聯網監管】網信辦等三部門：規範網絡直播營利行為

3.【業績】工行純利升一成　派息0.2933元人幣、周息率逾7厘

4.【業績】建行：房地產行業有波動　資產質量管控面臨一定壓力　今年淨息差料仍下行

5.【業績】農行純利升近12%　派息0.2068元人幣、周息率8.5厘

6.【業績】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息

7.【業績】碧桂園派末期息31.1分人幣、股息率逾6厘　將加大收併購部署

8.【業績】嘉里物流末期息增110%至50仙　管理層預期今年國際運費合理平穩

9.【業績】香港科技探索去年純利下跌92%　管理層：3月GMV創新高

*強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署*

港股ADR及美股收市情況：

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