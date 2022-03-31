【開市9點半】內地擬為直播打賞金額設限　全綫內銀利潤增長一成、農行周息率8.5厘

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【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議 恒指夜期僅升17點（不斷更新）
網信辦落實打擊直播亂象的文件，據報當局亦將為網絡直播平台主播每日收取的「打賞」設金額上限，快手 （01024） 績後升8%後，收市倒跌逾6%。大型內銀股業績悉數出爐，全綫內銀利潤增長一成，工行 （01398） 、農行 （01288） 周息率分別7.6厘及8.5厘。
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欄名 : 開市9點半