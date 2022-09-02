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【烏克蘭戰爭】IAEA代表團有人留守至周六 美搜俄寡頭物業（不斷更新）

環球社會熱點 11:11 2022/09/02

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第191日。國際原子能機構代表團完成視察扎波羅熱核電廠，大多數成員已離開，僅5名專家可能留至周六（3日）。美國執法人員日前搜查一名被制裁俄羅斯寡頭的物業，相信取走大量資料。一艘載有烏克蘭糧食船隻在土耳其附近因故障需要緊急錨定，導致其他運糧船不能進入博斯普魯斯海峽。

【本港時間9月2日】

【10:44】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西十分滿意視察之旅，稱有見到需要存在的「關鍵事物」。烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，格羅西在內的14人代表團中多數人已離開，但有5名IAEA專家留下，可能逗留至周六。【下一頁】

【05:49】土耳其伊斯坦布爾市長辦公室表示，載有逾3,000噸烏克蘭粟米的貨船Lady Zehma於周四（1日），在附近海外因船舵故障需緊急錨定，阻礙其他運糧船進入博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），接受聯合檢查。今次亦是烏國糧食恢復運輸後，首次出現同類事件。

【05:16】美國全國廣播公司（NBC）報稱，聯邦調查局（FBI）及國土安全調查部執法人員搜查俄羅斯寡頭Viktor Vekselberg位於紐約的物業。目擊者指出，執法人員帶走多個紙盒及保險箱。

【本港時間9月1日】

【19:19】克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）因工作行程未能安排時間，無法出席蘇聯最後一任總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）周末舉行的喪禮。

克宮又指，雖然戈爾巴喬夫的喪禮不是國葬，但會具備國葬的元素，例如有儀仗隊，亦會有政府人員協助。

【18:15】俄羅斯最大私營石油生產商盧克石油（Lukoil）董事會主席馬納戈夫（Ravil Maganov）離奇於醫院墮樓身亡，原因未知。據悉，馬納戈夫曾批評普京入侵烏克蘭。【下一頁】

【04:49】俄羅斯天然氣公司以維修北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道為由，當地周三（8月31日）起暫停向德國供應天然氣3日，西門子公司則表示無法參與維修工作。【下一頁】

【03:55】歐盟各國外長於比利時布魯塞爾開會，同意暫停與俄羅斯的簽證便利協議，限制進入歐盟度假和購物的俄羅斯國民數量。【下一頁】

【本港時間8月31日】

【10:58】Gazprom周二（8月30日）發出聲明，指Engie當日未有按合約要求，全額支付7月天然氣供應款項，因此自周四起將暫停向Engie提供天然氣，直至收齊款項。法國能源轉變部長呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）表示，俄國明顯地利用天然氣作為武器。【下一頁】

【03:19】俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）引述扎波羅熱（Zaporizhzhia）俄羅斯佔領區官員Yevgeny Balitsky，指國際原子能機構代表團的視察行程應在一日內完成。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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