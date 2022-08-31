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【烏克蘭戰爭】IAEA代表團將視察核電廠一日 法企被截天然氣（不斷更新）

環球社會熱點 12:16 2022/08/31

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第189日。俄羅斯天然氣公司宣布，因法國能源集團Engie未有按時支付費用，將暫停能源供應。國際原子能機構代表團據悉即將到達烏克蘭核電廠，開始維期一日視察行察。

【本港時間8月30日】

【10:58】Gazprom周二（8月30日）發出聲明，指Engie當日未有按合約要求，全額支付7月天然氣供應款項，因此自周四起將暫停向Engie提供天然氣，直至收齊款項。

法國能源轉變部長呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）其後表示，俄國明顯地利用天然氣作為武器。【下一頁】

【03:19】俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）引述扎波羅熱（Zapo）俄羅斯佔領區官員Yevgeny Balitsky，指國際原子能機構（IAEA）代表團的視察行程應在一日內完成。

【本港時間8月30日】

【11:36】國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）在社交網站發文，稱已抵達基輔，將於周三至周六（8月31日至9月3日）訪問扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）。

【07:21】烏克蘭政府官員總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）顧問Oleksiy Arestovych表示，烏軍在南部被佔領地區基爾松（Kherson）突破多道俄軍防線，並有轟炸俄軍補給用輪船。

【05:35】俄羅斯國防部承認烏軍嘗試在尼古拉耶夫（Mykolaiv）及基爾松附近地區發動反擊，但否認防線被突破，並指烏軍遭遇重大損失。

【本港時間8月29日】

【17:00】IAEA總幹事格羅西在社交網站Twitter發布照片，稱代表團啟程前往扎波羅熱核電廠，確保歐洲及烏克蘭最大核設施的安全。

【10:45】歐盟成員國外長會在周二（30日）於捷克會晤，預料同意從下周開始，暫停與俄羅斯的簽證協議。

但歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）反對全面禁止俄旅客入境，表明不認為禁絕俄旅客有助改善狀況，亦不覺得提議會獲全體成員國一致支持。【下一頁】

【00:03】美國國務院發聲明批評俄羅斯，拒絕承認扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的輻射洩漏風險，單獨在聯合國審議第十次核不擴散條約（NPT）會議上阻止通過。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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