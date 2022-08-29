【烏克蘭戰爭】IAEA代表團出發 歐盟下周或停與俄簽證協議（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第187日。歐盟預計下周起暫停與俄羅斯的簽證協議，減少向俄國民眾發出新簽證。美國批評俄羅斯拒絕認清烏核電廠洩漏風險，阻礙核不擴散條約通過。

【本港時間8月29日】

【17:00】國際原子能機構（IAEA）總幹事在社交網站Twitter發布照片，稱代表團啟程前往扎波羅熱核電廠，確保歐洲及烏克蘭最大核設施的安全。

【10:45】歐盟成員國外長會在周二（30日）於捷克會晤，預料同意從下周開始，暫停與俄羅斯的簽證協議。

但歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）反對全面禁止俄旅客入境，表明不認為禁絕俄旅客有助改善狀況，亦不覺得提議會獲全體成員國一致支持。【下一頁】

【00:03】美國國務院發聲明批評俄羅斯，拒絕承認扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的輻射洩漏風險，單獨在聯合國審議第十次核不擴散條約（NPT）會議上阻止通過。

【本港時間8月28日】

【16:56】俄羅斯總統普京簽署命令，向部分從烏克蘭移居至俄羅斯人士提供經濟援助，殘疾人士及長者可每月領取1萬俄羅斯盧布（約1,301港元）的津貼。【下一頁】

【13:47】烏克蘭國家核能公司Energoatom指，俄軍在過去一日內再次炮擊核電廠。而俄羅斯國防部就聲稱烏軍一日内三度襲擊核電廠，發射了17枚炮彈，其中4枚擊中核燃料組件儲存庫。【下一頁】

【04:21】聯合國轄下機構國際原子能總署（IAEA）憂慮，如果核電廠部分區域遭到攻擊，或會出現放射性洩漏，預計本月底可派專家前往現場視察情況。

【本港時間8月27日】

【17:18】烏克蘭媒體引述扎波羅熱地區官員Oleksandr Starukh，指核電廠附近的一個被佔領村落被俄軍轟炸，造成最少5人死亡，當地民眾指可能有人被埋在瓦礫下。

【13:05】俄羅斯前總統﹑現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表明，即使烏克蘭現階段願意放棄加入北約（NATO），亦不足以恢復和平，揚言俄軍將持續在烏的軍事行動，直至目標全數達成。【下一頁】

【03:56】扎波羅熱官員Volodymyr Marchuk表示，核電廠周圍50公里內地區的居民獲派發碘片，指民眾不應服用作為預防手段，聲稱碘片只是未來一旦出現放射性物質洩漏事故時服用。Marchuk強調，現時當地放射性探測數據正常。

【00:38】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的2個反應堆重新連接烏克蘭電網，但強調當地情況依然危險及極具風險。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明