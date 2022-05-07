【烏克蘭戰爭】G7領袖勝利日前夕開會 商加強制裁俄羅斯 （不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第73日，5月9日俄羅斯二戰勝利日迫近，白宮宣布七大工業國（G7）領袖將於周日與烏克蘭總統澤連斯基視像會談，以示會團結應對俄羅斯，令普京付出沉重代價。基輔政府呼籲市民，勝利日當日加強警惕，留在室內。

【本港時間5月7日】

【14:15】聯合國呼籲重開烏克蘭南部敖德薩的港口，以免出現環球糧食危機。烏克蘭是重要糧食生產國，靠船運送到世界各地，惟敖德薩港口因戰爭關閉，嚴重阻礙糧食供應鏈。

【14:06】聯合國發表關於俄烏戰爭的聲明，未有使用戰爭、衝突、入侵等字眼。

【13:52】5月9日俄羅斯二戰勝利日，外界關注俄方將有大動作之際，七大工業國（G7）領袖將於周日與烏克蘭總統澤連斯基視像會談，加強制裁俄羅斯被納入議程。

【本港時間5月6日】

【18:29】俄羅斯外交部發言人扎伊采夫（Alexei Zaitsev）表明，俄國不會在烏克蘭使用戰略核武。

【12:17】法新社報道，波蘭與波羅的海國家啟用新天然氣管道，連接歐盟東北部及其他成員國，被視為擺脫依賴俄羅斯天然氣的重要一步。

據悉，長508公里的管道連接波蘭及立陶宛的天然氣網絡，將每年供應20億立方米天然氣。受益於現有管道網絡，拉脫維亞﹑愛沙尼亞甚至芬蘭亦會受惠。

【10:18】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟各成員國差不多就對俄羅斯的新制裁達成共識。

【03:18】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，正安排被圍困在烏克蘭東南部重鎮﹑馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠內的人士經第3條通道安全撤離。據悉，聯合國正與衝突雙方及紅十字會協調。

但當地烏軍守軍指揮官稱，俄軍違反停火協議，並且不允許在地下室避難的民眾撤離。

【01:20】以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，普京就俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱納粹德國元首領袖希特拉有猶太血統的言論而致歉。

【00:06】歐盟據指打算在新一輪制裁名單內，納入有傳是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）秘密情人﹑前奧運韻律體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。【下一頁】

【本港時間5月5日】

【21:06】有指歐盟擬定對俄羅斯的新一輪制裁名單，共有57人，包括俄羅斯東正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill），以及克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）妻子。

【17:36】俄羅斯國防部發表聲明，指在加里寧格勒（Kaliningrad）舉行一次可搭載核武的導彈模擬推演。國防部指出，已模擬一次發射可搭載核武的Iskander流動彈道導彈系統。據悉Iskander導彈系統射程最高達700公里，足以覆蓋德國首都柏林在內等多個歐洲大城市。

【17:36】彭博社報道，印度政府正積極遊說俄羅斯，以每桶低於70美元、即較市場接近40%的折扣買入俄羅斯原油。

【16:08】路透社引述俄羅斯國防部報道，俄軍周三（4日）連夜炮擊烏克蘭多個軍事設施及控制區域，造成多達600名烏克蘭士兵死亡，俄軍導彈更摧毀烏克蘭一個空軍基地的航空裝備及南部城市尼古拉耶夫市（Mykolaiv）軍火庫。

【11:57】英國政府宣布，向烏克蘭增撥4,500萬英鎊（約4.44億港元）援助，協助烏克蘭境內及邊境地區的受戰爭影響弱勢社群。據悉，資金將透過聯合國屬下機構及其他慈善團體，向有關人士提供重要援助及支持性暴力受害倖存者。

英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，英國2.2億英鎊（約21.72億港元）人道援助資金已全數分配。

【05:56】駐守在馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠的亞速營（Azov）指揮官證實，俄軍已攻入廠內，並與烏軍展開激烈交戰。但俄方否認俄軍已攻入鑄鐵廠，表明總統普京（Vladimir Putin）已公開下令不可強攻。【下一頁】

【04:16】中歐國家匈牙利及斯洛伐克政府表明，不支持歐盟新一輪涉及俄羅斯石油的新制裁，認為措施有損其能源安全。【下一頁】

【02:00】美國總統拜登（Joe Biden）表示，將與G7成員國領袖於本周商討，如何進一步制裁俄羅斯，阻止其對烏克蘭的戰事。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明