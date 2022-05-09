【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第75日，七國集團（G7）領袖視像會晤後發表聲明，批評俄羅斯總統普京入侵烏克蘭是為俄國自取其辱，同時表明將逐漸擺脫依賴俄羅斯石油。加拿大總統杜魯多突然訪問烏克蘭，與總統澤連斯基會面，承諾會提供更多武器援助。美國將加強制裁俄羅斯，今次針對服務業﹑傳媒行業及國防工業。

【本港時間5月9日】

【09:24】加拿大總統杜魯多（Justin Tredeau）周日突然訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，並承諾會為烏克蘭提供新型武器及其他裝備。杜魯多重申，西方國家堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。

【02:37】G7領袖發表聯合聲明，批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭，使俄羅斯蒙羞。另外，G7領袖同意，分階段降低依賴俄羅斯石油。

【00:00】美國官員透露，華府將對俄羅斯實施更多制裁，今次對象為莫斯科政府控制的媒體﹑服務業及國防工業。同時，美國簽證限制名單增加2,600名俄羅斯及白俄羅斯人士，當中包括俄羅斯兩大銀行高層及軍方人士。

【本港時間5月8日】

【19:45】俄羅斯國防部周日（8日）聲稱，在敖德薩附近地區利用導彈摧毀烏軍一艘海軍艦隻，在過去24小時內摧毀烏軍4架戰機﹑4架直昇機及一艘突擊船。

烏克蘭方則表示，烏軍在盧甘斯克及頓涅茨克（Donestsk）成功反抵擋9次俄軍攻擊，摧毀19架坦克及20部戰鬥車輛。

【14:35】盧甘斯克（Luhansk）地區官員表示，當地一間學校上周六在空襲時被炸中，其時正有90人在內躲避，估計60人可能因空襲死亡。

【06:20】英國承諾向烏克蘭提供額外13億英鎊（約125.9億港元）軍事援助，首相約翰遜（Boris Johnson）亦即將與武器生產商會面，尋求對方增加產能。【下一頁】

【05:00】俄軍上周六（7日）向烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）發射導彈，當中6枚擊中當地。敖德薩市議會聲稱，4枚導彈擊中傢具公司，波及附近住宅大樓，其餘兩枚擊中當地機場。

【03:58】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，再從東南重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的鑄鐵廠內撤離逾300平民，被困當地的婦女及兒童已全數撤走。烏克蘭政府則聲稱，所有老人家﹑婦女及兒童已撤離當地，但醫生﹑士兵及眾多傷員仍被困。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明