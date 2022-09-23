【烏克蘭戰爭】4親俄烏地區開始公投 俄民眾急離境（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第212日。俄羅斯下達局部動員令後，大批民眾嘗試經陸空兩路離開俄羅斯。4個親俄的烏克蘭被佔領地區周五起開始舉行公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。

【本港時間9月23日】

【11：05】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府周五（23日）開始公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。公投將於下周二（27日）結束。

【00：24】大批俄羅斯民眾嘗試離開俄羅斯，避免被徵召入伍，前往烏克蘭參與戰事。【下一頁】

【本港時間9月22日】

【21：20】俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫相信，烏克蘭4個地區舉行公投後，將接納併入俄羅斯，屆時俄軍能大大加強對這些地區的保護，亦可使用任何武器，包括基於新原則下的戰略核武器。

【17：30】俄羅斯及烏克蘭交換近300名俘虜。俄方釋放逾200人，包括逾百名烏克蘭亞速營士兵，以及10名分別來自美國、英國、瑞典、克羅地亞及摩洛哥的外國人。有美國親屬稱，兩名分別27及40歲的退役美軍獲釋，他們是6月初在烏克蘭東北部失蹤。

烏方則釋放逾50人，包括55名俄羅斯士兵及烏克蘭親俄政客Viktor Medvedchuk。

【16：00】波蘭内政部宣布，已經向全國所有社區提供足夠劑量的碘片。當局指分發碘片為法律規定標準程序，用於應對潛在輻射威脅，強調目前仍不存在輻射危險，國家核能機構仍在不斷監察最新情況。【下一頁】

【14：30】普京（Vladimir Putin）周三下令局部動員，為當地自二戰而來首次。獨立抗議監察組織OVD-Info 表示，根據從俄羅斯38個城市收集到的數據，截至深夜已有逾1,311人被捕。有指部分示威者隨即被徵召入伍。【下一頁】

【06：50】拜登（Joe Biden）於聯合國演説，指普京對歐洲公然發出核威脅的言論魯莽，強調核戰爭絕不能打也不可能打贏。拜登批評俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，對烏克蘭發動戰爭，是試圖消滅烏克蘭作為主權國的存在權利，譴責俄方違反聯合國憲章的核心原則。【下一頁】

【02：17】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，烏克蘭可使烏克蘭完整的領土全部再次掛上烏克蘭國旗，但一切需時。他建議設立一個國際特別法庭來懲罰俄羅斯，更提議取消俄羅斯的聯合國安理會常任理事國地位，並支持限制俄羅斯石油和天然氣收入等制裁計劃。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明