【烏克蘭戰爭】3艘烏糧食船料出發 埃爾多安將見普京（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第163日。土耳其政府人員表示，將有另外3艘載有烏克蘭糧食的船隻從烏克蘭啟航，協助解決現時的糧食危機。土耳其總統埃爾多安即將與俄羅斯總統普京會面，預計主要談及烏克蘭及叙利亞問題。

【本港時間8月4日】

【13:38】埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）預計周五與普京（Vladimir Putin）見面，為兩人17日內第二度會面。外界估計，兩人對話主要圍繞烏克蘭及叙利亞。

【05:35】位處土耳其最大城市伊斯坦布爾的聯合協調中心周四（4日）表示，3艘糧食船將在周五（5日）由烏克蘭的南部重鎮敖德薩（Odesa）及西南部城市黑海村（Chornomorsk）的港口，運走約5.8萬噸烏克蘭糧食。

【本港時間8月4日】

【11:02】美國參議院以95票贊成，大比數通過支持瑞典及芬蘭加入北約（NATO）。拜登（Joe Biden）指投票結果發出重要訊息，即美國兩黨一致支持參與北約事務，確保盟友準備好迎接挑戰。

【08:52】烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）反擊德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder），表明俄烏任何和談需要建基於俄軍撤出烏克蘭及停火之上，批評後者化身俄國政府喉舌。

【00:37】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）批評俄羅斯未有接收已修復的渦輪機，表明對渦輪機並無制裁或限制，指隨時準備運走。【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）反擊朔爾茨，指有文件缺失阻礙渦輪機回歸俄羅斯。

【本港時間8月3日】

【07:49】俄羅斯指控美國向烏克蘭提供關鍵軍事情報及有份協調烏方空襲行動，聲稱美國直接參與這場戰爭。

【04:31】烏克蘭宣布一艘裝載粟米的貨船RAZONI離開敖德薩（Odessa）港口，為戰爭爆發後首批順利經黑海港口運抵土耳其的糧食。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明