【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾疑似出現亂葬崗 俄拒復活節停火（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第58日，美國政府宣布增加8億美元軍援予烏克蘭，總統拜登更要求國會加大對烏克蘭的援助。烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）市長指控俄軍在當地殺害平民，最少2萬人死亡。衛星圖片顯示，馬里烏波爾疑似出現亂葬崗。烏克蘭總統澤連斯基表示，曾向俄國提出在東正教復活節期間停火，但遭俄方拒絕。

【本港時間4月21日】

【04:57】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯拒絕在本周末時，即東正教復活節期間停火，但他仍對和平保有希望。

【01:38】馬里烏波爾市長Vadym Boichenko表示，自俄軍包圍當地以後，估計已逾兩萬平民死亡，大多數屍體已被移走，部分被放在流動火葬場。衛星圖片公司Maxar Technologies發放新照片，聲稱馬里烏波爾出現疑似亂葬崗。

【01:18】美國總統拜登宣布，向烏克蘭增加8億美元（約62.75億港元）軍事援助，並指俄烏戰爭進入關鍵時刻，提醒國會一旦戰事持續，或需加大對烏克蘭的援助。【下一頁】

【本港時間4月20日】

【19:18】西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）及丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）抵達烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，並走訪傷亡慘重的博羅江卡（Borodyanka）。

【17:05】普京向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下令，不需強攻馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，改以包圍戰術，連一隻蒼繩都不能飛出，務求降低俄軍傷亡。普京呼籲鋼鐵廠的守軍盡快投降，稱會尊重地對待降兵，並為傷兵提供醫療援助。

【15:41】路透社引述國際文傳通訊社（Interfax）報稱，紹伊古聲稱已佔據馬里烏波爾，狀況大致平靜，準備迎接市民回歸。他指俄國從馬里烏波爾撤走逾14.2萬平民，當地1,478名烏軍士兵投降，但仍有超過2,000名烏軍堅守亞速鋼鐵廠，而俄軍已包圍鋼鐵廠。

【13:00】俄羅斯外交部高層官員波利修克（Alexey Polishchuk）向塔斯社（TASS）透露，俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動只會在俄國目標達成後終止，如保障頓巴斯地區的俄語人口、烏克蘭去軍事化及去納粹化、消除烏克蘭境內的北約（NATO）勢力對俄羅斯形成的威脅。

【12:12】澤連斯基希望，歐盟第6輪制裁可以確切打擊俄羅斯的戰爭機器，特別是針對能源、金融、出入口貿易及交通領域。同時，澤連斯基再次呼籲，落實全面禁運俄羅斯石油。

【06:45】俄羅斯軍方表示，周三成功試射研發已久﹑全新可搭載核武的洲際彈道導彈，並命中位於近6,000公里外的目標。普京表示，新導彈可制衡所有現代反導彈系統，足以阻嚇任何敵人。【下一頁】

【06:38】烏克蘭談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周三（20日）表示，願意與俄羅斯在馬里烏波爾舉行特別談判，希望撤離仍被圍困在城內的平民及烏克蘭軍隊。【下一頁】

【01:40】普京表示，因頓巴斯地區民眾面臨的危機，俄國才被迫對當地展開軍事行動，揚言自己會為當地帶來和平。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明