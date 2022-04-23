【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾再現疑似亂葬崗 烏北城市逾逾00平民死（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第59日，俄羅斯首次承認，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒事件中有士兵死亡。烏克蘭總統澤連斯基警告，入侵烏克蘭只是俄國侵略的開端，指俄羅斯希望佔領其他國家。俄羅斯外長拉夫羅夫承認，俄烏和談陷入停頓。

【本港時間4月23日】

【18:38】烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的市議會議長Oleksandr Lomako向BBC表示，當地超過700名平民死亡，仍在挖掘第3個大型墳場，安葬所有屍體。

【17:38】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，一條讓平民撤離的人道走廊在周六（23日）開啟，但提醒俄方亦有開啟人道走廊，惟供民眾向俄羅斯佔領地撤離。

【15:25】波蘭政府表示，俄烏戰爭至今，已有超過290萬人逃難至波蘭，數量在近周明顯下跌。周五（22日）為首次從波蘭進入烏克蘭人數超過從烏克蘭前往波蘭。

【11:42】烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）市議會引用衛星圖片，指當地在周三（20日）出現一個45米乘25米的疑似亂葬崗，估計最少1,000具當地平民屍體被埋葬。

市長博伊琴科（Vadym Boichenko）預計，當地將發現更多類似亂葬崗，聲稱數以坪計平民被俄軍殺害。

【11:18】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）將在下周，分別與烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），嘗試調解俄烏戰爭。

【07:32】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，俄羅斯軍方最新言論反映，入侵烏克蘭只是開端，莫斯科政府希望佔領其他國家。

【05:05】俄羅斯國防部承認，上周沉沒的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）中，有一名海軍士兵死亡及27人下落不明，396名艦上人員獲救，為俄國首次承認事件中有死傷。【下一頁】

【01:40】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問哈薩克時透露，俄烏和談進展緩慢，認為烏方根本不想談判。

【本港時間4月22日】

【20:40】俄軍將領解釋「特別軍事行動」第二階段的目標，除了完全佔領烏克蘭的頓巴斯地區及南部沿岸地帶外，首次表示希望打通前往摩爾多瓦親俄分離主義地區德涅斯特河沿岸（Transnistria）的陸路通道。

【17:44】俄羅斯文傳社通社（Interfax）引述俄國中央軍區副司令米納卡伊夫（Rustam Minnekayev），稱俄羅斯在烏克蘭軍事次階段行動已在兩日前開始，其中一個目標為全面控制頓巴斯（Donbas）及烏克蘭南部，影響部分烏克蘭經濟的重要設施，同時開拓前往德涅斯特河沿岸（Transnistria）的通道。

路透社報稱，俄羅斯有意建立連接克里米亞（Crimea）及頓巴斯地區的陸路走廊。

【16:18】英國廣播公司（BBC）報稱，遠離前線逾20公里的烏東Sloviansk住宅區在當地時間周五凌晨被俄軍轟炸，當地電力供應被切斷。

【14:45】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）在社交平台發文表示，由於撤離路線過於危險，周五（22日）不會開啟任何人道走廊。

【11:10】澤連斯基表示，俄羅斯打算在佔領的南部港口城市赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區舉行虛假獨立公投，呼籲當地民眾不要交出任何個人資料。

澤連斯基警告，一旦再次出現分裂烏克蘭領土的意圖，勢必引起新一輪且更強大的對俄羅斯制裁。

【04:57】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯拒絕在本周末時，即東正教復活節期間停火，但他仍對和平保有希望。

【01:38】馬里烏波爾市長Vadym Boichenko表示，自俄軍包圍當地以後，估計已逾兩萬平民死亡，大多數屍體已被移走，部分被放在流動火葬場。衛星圖片公司Maxar Technologies發放新照片，聲稱馬里烏波爾出現疑似亂葬崗。【下一頁】

【01:18】美國總統拜登宣布，向烏克蘭增加8億美元（約62.75億港元）軍事援助，並指俄烏戰爭進入關鍵時刻，提醒國會一旦戰事持續，或需加大對烏克蘭的援助。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明