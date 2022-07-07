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【烏克蘭戰爭】頓涅茨克烏軍力抗俄入侵 澤連斯基再籲Vitol停運俄油（不斷更新）

環球社會熱點 10:32 2022/07/07

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第134日。俄羅斯控制烏克蘭東部盧甘斯克地區後，向鄰近的頓涅茨克發動攻勢。烏軍表示，暫時成功抵擋俄軍進襲頓涅茨克北部的攻擊，但多個地區陸續遭俄軍轟炸，烏軍防守壓力大增。烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際能源貿易巨頭Vitol，停止運輸俄羅斯石油，停止從「血腥石油」獲利。

【本港時間7月7日】

【10:17】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，再次希望全球最大獨立石油貿易商Vitol終止與俄羅斯的商業聯繫，停止運輸俄羅斯的「血石油」（blood oil）。 其經濟幕僚長烏斯堅科（Oleg Ustenko）希望，Vitol會就何時停止與俄交易訂立限期，限期前運輸俄石油的數量亦有限制。

【05:23】烏克蘭軍方表示，俄軍在頓涅茨克（Donetsk）北部的主要攻擊被烏軍擋下，未有取得太大成果。但烏軍指俄軍持續轟炸頓北多個城市，試圖向南推進，烏軍防守壓力大增，惟暫時仍可以應對。

【本港時間7月6日】

【16:48】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，希望西方國家提供現代化且高效用的防空系統，幫助抵抗俄羅斯的空襲。

【10:18】烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）州長Pavlo Kyrylenko呼籲州內35萬民眾撤離，指俄軍即將開始攻勢，平民數目愈少愈有利烏軍集中精力對抗敵人。

【04:11】烏克蘭東部盧甘斯克地區（Luhansk）首長Serhiy Haidai聲稱，俄軍把包括預備役在內的所有兵力投入攻打當地，揚言俄軍遭受嚴重損失，傷兵無數。

【本港時間7月5日】

【18:49】北約30個成員國已簽署瑞典與芬蘭加入協定，代表兩國在所有成員國國會通過協定後，便正式加入。此前，瑞典與芬蘭可參與北約的會議，擁有更大情報分享，但未受共同防衛協議保障。

【18:13】俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述防長紹伊古（Sergei Shoigu），指俄國已設立連串措施，確保黑海及亞速海的航運安全，解除馬里烏波爾（Mariupol）的港口水雷威脅，加速糧食出口。

【16:09】烏克蘭外長庫列巴促請國際社會，減少俄羅斯經海運的出口貿易，指俄國經濟高度依賴海運出口，削弱普京的戰爭機器，並斥責俄羅斯現時真正向外輸出的是死亡﹑危機及謊言（death, crisis and lies）。

【10:23】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，正與聯合國及土耳其商討，如何確保烏克蘭的糧食可以安全經港口出口。

【01:02】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，當地戰後重建或需花費7,500億美元（約5.88萬億港元），指俄羅斯寡頭富商理應負擔部分開支。【下一頁】

【00:57】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布，俄軍在烏東盧甘斯克（Luhansk）取得勝利，稱應該士兵獲得休息，並加強作戰能力。

【本港時間7月4日】

【18:44】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，因為美方針對俄國的「不友好」行動及政策，總統普京不會就美國國慶日向美國總統拜登（Joe Biden）發出賀電。

【10:21】澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）突訪烏克蘭，與總統澤連斯基會面，並訪問基輔附近多個被指遭俄軍屠殺的城鎮。阿爾巴內塞同時宣布，向烏克蘭增加1億澳元（約5.35億港元）援助，包括武器裝備。

【05:42】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，會在西方武器裝備幫助下，重新奪回利西昌斯克。【下一頁】

【01:20】烏克蘭軍方確認，為保存更多武裝力量，軍隊已撤出盧甘斯克（Luhansk）的最後據點利西昌斯克（Lysychansk）。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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