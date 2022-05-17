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【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）

環球社會熱點 10:25 2022/05/17

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第83日。烏克蘭政府表示，已從東南部城市馬里烏波爾的鑄鐵廠中，成功撤走超過200名受傷士兵。歐盟未能通過第6輪對俄羅斯制裁，仍未實施禁運俄羅斯石油措施，有指匈牙利正是最大反對者。土耳其總統埃爾多安重申，反對瑞典及芬蘭加入北約。

【本港時間5月17日】

【09:05】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）再次表示，不會支持瑞典及芬蘭加入北約（NATO），甚至指兩國不需派遣代表團前來遊說。

【07:40】烏克蘭國防部表示，超過260名士兵已成功撤出馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠，當中大多數為傷員。

【00:14】歐盟未能就對俄羅斯實施新一輪制裁達成共識，仍未能實現禁運俄羅斯石油的目標。有成員國外長透露，匈牙利是今次制裁不獲通過的原因。

【本港時間5月16日】

【15:54】俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，芬蘭與瑞典選擇加入北約長造成長遠影響，而且是個嚴重錯誤，全球局勢將因北約持續擴張而改變。里亞布科夫更指出，芬蘭與瑞典不應假定俄羅斯會不就兩國的行動作出回應。

【14:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍預備在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）展開新一輪攻勢，意圖加強在烏克蘭南部的進展。澤連斯基再次呼籲西方國家，對俄羅斯石油實施禁運。

【09:21】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，有信心土耳其的憂慮可以獲得解決，而且不阻礙芬蘭及瑞典加入北約。美國方面亦對兩國加入北約表示有信心。

【05:24】彭博社報稱，德國政府已決定在年底時停止進口俄羅斯石油，不論歐盟禁運俄油的制裁方案是否通過。

【01:44】繼鄰國芬蘭之後，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）同日確認，執政黨支持加入北約（NATO），將尋求國會支持申請加入，打破該國長年以來的軍事中立地位。【下一頁】

【本港時間5月15日】

【18:13】芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）與總理馬林（Sanna Marin）宣布，芬蘭將申請加入北約。芬蘭放棄長年以來的軍事中立及無視俄羅斯的威脅，宣布將申請加入北約。

馬林表示，希望國會確認政府的決定，在未來數日內支持芬蘭申請加入北約。

【17:12】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，北約對於接受新成員必須保持開放態度，而且芬蘭及瑞典若加入將有助加強歐洲整體安全。

【16:47】烏克蘭官員表示，當地多個地區被俄軍導彈襲擊或轟炸，包括西部利沃夫（Lviv）。同時，烏克蘭指俄軍加強東部攻擊，惟烏軍在第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）擴大勝果。

【14:26】扎波羅熱（Zaporizhzhia）市的官員透露，約500至1000架車輛上周六（14日）從馬里烏波爾撤離後3日，終於獲准進入當地。

【04:02】土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）與瑞典及芬蘭外長會晤，商討兩國尋求加入北約事宜。土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，土耳其未阻止兩國加入北約。

【02:38】烏克蘭官員表示，莫斯科政府打算在馬里烏波爾（Mariupol）舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【00:15】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，芬蘭尋求加入北約（NATO），放棄長年以來的軍事中立是錯誤行為，對俄芬雙邊關係產生負面影響。

【本港時間5月14日】

【17:38】俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）稱，若北約在鄰近俄羅斯邊境部署核設施，莫斯科將作出有力回應。他又俄羅斯指對芬蘭及瑞典沒有敵意，但無法了解兩國入北約的真正理由。

【16:28】格魯吉亞分離地區南奧塞梯（South Ossetia）領導表示，將於7月17日舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【15:30】印度即日禁止所有小麥出口，已獲發信用證及向印度提出滿足糧食請求的國家，則不受此限。

【13:16】澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，難以預料戰爭何時結束，將視乎烏克蘭的盟友、歐洲國家及整個自由世界的行動。

【12:45】烏克蘭總檢察長表示，將以戰爭罪起訴41名俄羅斯士兵，涉及轟炸民居、殺害平民、強姦及搶劫。當局已展開首宗戰爭罪審訊。

【11:00】頓涅茨克州、烏克蘭控制區州長Pavlo Kyrylenko指，與俄軍就撤走亞速鋼鐵廠烏軍的談判非常困難、俄軍開出的條件反覆無常、難以保證他們會履行承諾。俄軍亦持續空襲轟炸亞速鋼鐵廠。

【9:00】美國白宮表示，拜登（Joe Biden）與瑞典及芬蘭領導人進行交談，表明他支持「北約開放政策」以及兩國的一切決定。

【7:00】俄羅斯能源供應商Inter RAO旗下的RAO Nordic表示，基於未收到芬蘭欠款，將從周六凌晨1點起暫停供電。

【04:00】美國國防部表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）通話，是雙方自俄烏戰爭爆發以來首次對話。奧斯汀敦促紹伊古立即停火，強調保持溝通渠道的重要性。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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